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Жизнь

«Тур» чиновников по селам, цены на курятину и парковая революция. Что произошло в Алтайском крае 26 октября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 26 октября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае вновь объявлено штормовое предупреждение. 27 октября порывы ветра достигнут 27 м/c, возможен даже гололед и (пока временные) сугробы.
  • Депутат Сергей Малинкович предложил чиновникам ездить по алтайским селам и вслух зачитывать их жителям новости — до тех пор, пока там не появится хороший интернет.
  • Владимир Путин на совещании с кабмином поднял вопрос о причинах подорожания курятины в России. Мы на совещании не были. Зато заглянули в местные магазины и узнали, сколько теперь стоит курица, а также яйца и молочные продукты.
  • Барнаул охватила парковая революция — так по крайней мере считает управляющий «Изумрудным» Владислав Вакаев. Он обсудил с архитекторами и бизнесменами, к какому «зеленому» идеалу должен стремиться город.
  • Мэрия Барнаула продолжает бороться за снос незаконных построек. Теперь чиновники требуют, чтобы предприниматель Игорь Зимин (ему принадлежит магазин «Красный») снес свой гараж в центре города.
  • В АГМУ разрабатывают цифровую платформу, которая будет массово выявлять пациентов с высокой степенью риска развития хронических неинфекционных заболеваний — одной из самых частых причин смертности в Алтайском крае.

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