В Барнауле осудили супругов, обматеривших с балкона судебного пристава

В Барнауле оштрафовали супругов, которым не понравилось, что судебный пристав подошел к автомобилю соседки, сообщает « КП-Барнаул ».

Инцидент произошел в июне 2021 года на улице Шукшина. Судебный пристав осматривал автомобиль должницы, чтобы наложить арест.

За приставом с балкона наблюдали соседи хозяйки машины, которые нецензурными выражениями высказали свое возмущение.

«Находясь на балконе своей квартиры, увидев, что около автомобиля их соседки стоит женщина в форменном обмундировании, присутствует водитель эвакуатора и другие лица, будучи недовольными действиями пристава, высказали в ее адрес грубую нецензурную брань. После они вышли на улицу и, несмотря на пояснения пристава о законности действий, продолжили оскорблять», — рассказали в прокуратуре.

В суде супруги признали вину и раскаялись. Обоих оштрафовали неравноправно: мужчине — 8 тыс. рублей, женщине — 6 тысяч.

Ранее в Кузбассе судебные приставы осмотрели машину должницы и сняли колеса, подложив дрова.