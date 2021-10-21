В Барнауле осудили супругов, обматеривших с балкона судебного пристава

Инцидент произошел в июне 2021 года на улице Шукшина. Судебный пристав осматривал автомобиль должницы, чтобы наложить арест.
За приставом с балкона наблюдали соседи хозяйки машины, которые нецензурными выражениями высказали свое возмущение.
«Находясь на балконе своей квартиры, увидев, что около автомобиля их соседки стоит женщина в форменном обмундировании, присутствует водитель эвакуатора и другие лица, будучи недовольными действиями пристава, высказали в ее адрес грубую нецензурную брань. После они вышли на улицу и, несмотря на пояснения пристава о законности действий, продолжили оскорблять», — рассказали в прокуратуре.
В суде супруги признали вину и раскаялись. Обоих оштрафовали неравноправно: мужчине — 8 тыс. рублей, женщине — 6 тысяч.
Ранее в Кузбассе судебные приставы осмотрели машину должницы и сняли колеса, подложив дрова.