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Жизнь

В Барнауле вакцинируют кондукторов и водителей после «разъяснительной беседы»

В администрации Барнаула провели внеплановое совещание с перевозчиками и обсудили вакцинацию сотрудников компаний, сообщает мэрия города.

Рейды по соблюдению масочного режима. Барнаул.
Рейды по соблюдению масочного режима. Барнаул.
barnaul.org.

С руководителями предприятий, отвечающих за пассажироперевозки, обсудили усиление контроля за соблюдением антиковидных мер.

«Поручили провести с водителями, кондукторами и другими сотрудниками разъяснительную работу, поскольку общественный транспорт является местом скопления людей, а вакцинирование обеспечит защиту от распространения коронавируса. В ближайшее время будет проработан вопрос проведения выездной вакцинации для сотрудников», — подчеркнули в мэрии.

Кроме того, поручили провести инструктажи о выполнении всех предписаний Роспотребнадзора — носить маски и не перевозить пассажиров без масок. Также обязательна дезинфекция салонов.

Рейды по соблюдению масочного режима. Барнаул.
Рейды по соблюдению масочного режима. Барнаул.
barnaul.org.

Напомним, в Барнауле проходят профилактические рейды — за невыполнение противоэпидемических мероприятий граждан могут оштрафовать на 15−40 тыс. рублей.

«Уважаемые барнаульцы! Чтобы минимизировать риск заражения, при нахождении в автобусах, трамваях, троллейбусах, на остановочных пунктах сотрудникам подвижного состава и пассажирам необходимо использовать средства индивидуальной защиты. Важно соблюдать установленные требования для собственной безопасности и безопасности окружающих», — обратилась к народу мэрия.

Кстати, ранее алтайский минздрав не исключил приостановку плановой медпомощи, если жители будут безответственными.

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