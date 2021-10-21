В Кремле рассказали, как Путин будет работать в нерабочие дни

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал РИА «Новости» , что Владимир Путин в нерабочие дни продолжит работать по видеосвязи.

Напомним, накануне Путин из-за сложной обстановки с ковидом объявил нерабочую неделю с 30 октября по 7 ноября с сохранением зарплаты.

Песков отметил, что после объявления о нерабочих днях Путин продолжит работать по видеосвязи, пока очных мероприятий не запланировано.

«Президент будет продолжать рабочие мероприятия. Они у него проходят посредством видеоконференций, но на День народного единства приема и вручения наград не запланировано. Разумеется, очных мероприятий с учетом сложной эпидемиологической обстановки проводиться не будет», — пояснил представитель Кремля.

Стоит отметить, что в некоторых регионах нерабочие дни наступят раньше запланированного срока (30 октября). Кроме того, президент допустил возможное продление вынужденных выходных.

День народного единства, который выпадает на нерабочие дни, пройдет 4 ноября. Праздник отмечают с 2005 года.

Ранее altapress.ru рассказал, какие дни в Алтайском крае сделают нерабочими в ноябре и когда ждать введения QR-кодов.