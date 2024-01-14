14 января
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Жизнь

В Сибири женщина, которую обманули мошенники, выиграла дело против банка

В Иркутске студентка стала жертвой типичной схемы мошенников по телефону. Однако, ей удалось выиграть суд против банка, который отказался аннулировать кредит.

Суд.
Суд.
unsplash.com

"Инцидент Барнаул" сообщает, что девушке позвонили из ВТБ банка и представились службой безопасности. Студентку убедили назвать СМС-код для сохранности счета.

Деньги тут же были переведены на другие счета и обналичены. Сумма кредита составила 1 млн рублей.

Правоохранители заявление приняли, но банк кредит аннулировать отказался. Девушка не отчаялась и обратилась в суд.

Суд первой инстанции поддержал доводы банка и встал на сторону банка. Но апелляционный суд встал на сторону девушки, отметив, что:

  • банк владел информацией о реальных финансовых возможностях студентки (ранее у нее была оформлена карта для стипендии в 9 тыс. рублей)
  • в заявлении на кредит были указаны неверные адреса регистрации и проживания студентки и ложная информация о работе — якобы девушка имеет высшее образование и трудоустроена с зарплатой 35 тыс. рублей.

Как итог, кредитный договор был признан недействительным.

Ранее мы сообщали, что с помощью голосовых сообщений мошенники начали вымогать деньги.

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