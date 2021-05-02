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Жизнь

Выплаты, вычеты и два серьезных штрафа. Как изменится жизнь россиян в мае

В мае 2021 года россиян ждут не только долгие праздники, но и новые штрафы, выплаты, правила пересечения границ, а также налоговые вычеты по упрощенной схеме. О том, какие законы вступают в силу в ближайший месяц — в обзоре altapress.ru.

«Долгие» майские праздники

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому дни с 1 по 10 мая в стране будут нерабочими.

С предложением о «затяжных майских каникулах» выступил Роспотребнадзор. В ведомстве опасались, что из-за разорванных майских праздников россиянам придется больше передвигаться на общественном транспорте в условиях распространения коронавируса, выезжая за город и снова возвращаясь на работу.

Отдых.
Отдых.
ССО.

В Минтруда разъяснили, что оплачиваться нерабочие 4−7 мая должны в обычном размере.

Школы и другие образовательные организации Алтайского края уйдут на каникулы с 4 по 7 мая. Медицинские организации режим работы не изменят. Детсады могут организовать группы полного дня в случае, если родители будут работать в эти дни.

Больше тестов на коронавирус

С 1 мая все россияне, возвращающиеся в страну из-за границы любым видом транспорта, обязаны дважды сдать ПЦР-тест на коронавирус. Соответствующее постановление принял Роспотребнадзор. Ранее это требование действовало только в отношении туристов, прибывших из Турции и Танзании.

Барнаульцам доступен предзаказ на ПЦР-тест на COVID-19.
Барнаульцам доступен предзаказ на ПЦР-тест на COVID-19.
Лаборатория «Гемотест».

Между первым и вторым тестом на коронавирус должно пройти не менее суток, при этом оба теста необходимо сдать в течение пяти дней с даты возвращения. Результаты тестирования граждане обязаны размещать на сайте госуслуг, а до их получения — соблюдать режим изоляции.

Выплаты ветеранам

К 9 мая Пенсионный фонд России перечислит участникам и инвалидом Великой Отечественной войны ежегодную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Выплату получат 33,2 тыс. человек, принявших непосредственное участие в событиях 1941−1945 годов и проживающих не только в России, но и в Прибалтике.

День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
День Победы в Барнауле. 9 мая, 2016 год.
Юрий Сушков

Налоговые вычеты по простой схеме

С 21 мая оформить и получить имущественные и инвестиционные налоговые вычеты можно будет без визита в ФНС, заполнения 3-НДФЛ и сбора подтверждающих документов.

По новому закону оформить вычет можно будет онлайн по упрощенной схеме, через личный кабинет на сайте ФНС. Право на получение вычета в таком формате налоговики будут проверять сами с помощью автоматизированной информационной системы. Кроме того, срок проверки налоговиками права на вычет сократится до месяца, а общий срок получения вычета — примерно до полутора месяцев с момента подачи заявления.

Новые правила распространятся на вычеты, право на которые возникло после 1 января 2020 года.

Штрафы за переезд ж/д

В мае штрафы для автомобилистов за нарушения правил дорожного движения на железнодорожном переезде вырастут в пять раз.

Как сообщает «Российская газета», теперь за пересечение ж/д путей в неположенном месте, выезд на переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме, при запрещающем сигнале светофора, остановку или стоянку на переезде, а также проезд через нерегулируемый переезд водители заплатят 5 тыс. рублей или будут лишены прав на срок от трех до шести месяцев.

Штрафы за высадку детей-безбилетников

1 мая вступает в силу федеральный закон № 98-ФЗ, согласно которому за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса ребенка до 16 лет, не имеющего оплаченного билета, водитель заплатит штраф 5 тыс. рублей. Должностных лиц ждет штраф от 20 до 30 тыс. рублей.

Барнаульский кондуктор.
Барнаульский кондуктор.
Михаил Хаустов


Закон, запрещающий высаживать детей из транспорта, вступил в силу в марте. Речь в нем идет о ситуациях, когда ребенок едет в автобусе один и не смог оплатить проезд.

Открытые границы

С 1 мая Болгария открывает границы, пишет РБК. Обязательное условие для туристов — сертификат о вакцинации, отрицательный тест на коронавирус или справка об антителах с подтверждением перенесенного заболевания в последние полгода.

Самолет в небе.
Самолет в небе.
СС0

Также с 10 мая вакцинированные от коронавируса туристы, в том числе из России, смогут посетить Кипр.

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