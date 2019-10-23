ЗОЖ для всех: как прошло спортивное заседание «Мужского клуба» в Барнауле

17 октября в банкетном зале «Кафе в парке» состоялась очередная встреча участников «Мужского клуба», организованного издательским домом «Алтапресс». Тема заседания — спорт и здоровый образ жизни во всех проявлениях. Герои были разнообразны, их рассказы — эмоциональны, а общие впечатления — прекрасны. Тот, кто пропустил этот вечер, сильно пожалел об этом. Altapress.ru рассказывает и показывает, как все проходило.

Смертельный номер

Знаменитый барнаульский путешественник и по совместительству директор компании «Алтай Adventure» Сергей Блошкин рассказал об экстремальном туризме — сплавах по горным рекам самой высокой категории сложности. Это адреналин особого вкуса, на грани жизни и смерти, когда покорение реки становится рождением нового героя.

Именно такая история случилась в 2003 году, когда водники Алтая сумели пройти на «бубликах» знаменитый Карагемский прорыв. Дело было на реке Аргут в Горном Алтае. Речка — одна из самых коварных в мире. В ущелье на протяжении 5 км он режет камень и каскадом водопадов стекает вниз. В самом опасном участке Аргут падает на 140 метров всего за 2 км своего водного пути.

Многие пытались покорить Карагемский прорыв, но безуспешно. Экспедиции многих путешественников заканчивались печально до тех пор, пока не были придуманы специальные плоты-«бублики», В советские годы водный туризм был не настолько технически оснащенным, им занималась в основном интеллигенция.

И покорение Карагемского прорыва было сравнимо с геройским романтическим поступком, притупляющим чувство опасности. Поэтому смертельные случаи тоже там были.

Шестнадцать лет назад Карагемский прорыв — участок высшей, шестой категории сложности — покорился водникам Алтая и Сибири. Словами не расскажешь об этой экспедиции. Ее нужно пройти.

Хотя бы вдоль реки или посмотреть документальный фильм «Карагемский прорыв». Достаточно будет рассказать, что на одном из участков Сергей Блошкин оказался под водой, и в течение 8 минут он дышал как мог водной пеной, которая образовалась под каской в воздушном пузыре.

Сергей Блошкин. www.facebook.com.

С «Бубля» после финиша экипаж буквально выползал. «Наверное, первое время мы даже не понимали, что сделали, что это вообще-то мировое, уникальное достижение в водном туризме. Просто эмоции были неимоверные», — писал позже в мемуарах Сергей Блошкин. Эти эмоции запомнятся ему на всю жизнь.

Наша цель — КХЛ!

Бизнесмен Михаил Дроздов сегодня полностью занят амбициозным проектом возрождения хоккея с шайбой на Алтае. Это его любовь, его мечта, его жизнь. В хоккее Дроздов видит элементы философии, искусства, спорта, истории, политики.

Игра завораживает, она учит действовать в команде, заставляет придумывать сложные комбинации для достижения успеха. Хоккеем бизнесмен увлечен с детства.

Возрождение хоккея в Барнауле предприниматель начал со строительства «Карандин-Арены». Затем он начал строить ледовую арену в Рубцовске, следом вступил в концессионное соглашение и приступило к строительству Дворца спорта в Улан-Удэ.

А не так давно выкупил у крайсовпрофа за серьезные деньги Дворец зрелищ и спорта и начал его масштабную реконструкцию. Советский ЛДС постепенно превратился в «Титов-Арену».

Сегодня по зрительскому ажиотажу и переполненным трибунам можно сказать о том, что хоккей в Барнауле — вид спорта № 1. Студенческая команда «Динамо-Алтай» второй год подряд становится победителем международного турнира.

Команда ВХЛ «Динамо-Алтай» занимает в первенстве России второе место и ставит перед собой цель выиграть кубок. А там глядишь — и на КХЛ замахнемся?

Как открывали дворец спорта «Титов-Арена» Дмитрий Лямзин

«Да, КХЛ — это мечта, — не спорит Михаил Дроздов. — Вполне реальная, если работать по плану и реализовать все то, что было задумано. К примеру, я считаю, что в крае должно быть 20−30 стационарных ледовых площадок, если мы хотим настоящего возрождения хоккея, его развития на Алтае. Тогда мы привлечем мальчишек, у них будет достаточно льда для тренировок».

Еще одна цель — построить в Барнауле через несколько лет ледовую арену на 20−25 тысяч посадочных мест. Дроздов считает, что в этом ничего невозможного нет.

Важно только, чтобы весь город, весь край заболели хоккеем. Как это сейчас происходит в Новосибирске или Омске. Тогда сформируется хорошее хоккейное движение, которое уже невозможно будет остановить.

Не менее важно и то, что ледовая арена — это сложный инженерный объект. И группа специалистов с предприятия «Редукционно-охладительные установки», которое возглавляет Михаил Дроздов, уже детально разобралась в этом инжиниринге.

К примеру, ими успешно внедрена уникальная технология, когда получаемая при заливке льда тепло направляется в отопительную систему объекта. Еще одна инновация — гнущиеся бортики, позволяющие снизить риск травмы. Так спорт помогает развивать технологические компетенции на предприятии.

Самый сильный ход

Самый большой шаг в развитии спорта на Алтае как ни странно сделали шахматы. Такой вывод направшивался после выступления Артема Поломошнова, финансового директора ФПГ «Сибма», который с 2011 года возглавляет краевую шахматную федерацию. Он рассказал о том, что удалось сделать его команде.

Заседание «Мужского клуба» на спортивную тему. Октябрь 2019 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Путь оказался очень сложным. Для начала была разработана и написана большая программа развития с целевыми индикаторами.

Затем под реализацию программы в Барнауле на улице Гоголя, 42 был открыт краевой шахматный клуб — один из лучших на сегодня в стране, площадью более 500 кв. метров, с четырьмя игровыми залами, музейной комнатой и самым современным электронным инвентарем.

Вскоре, в Барнауле начали проводить всероссийские и международные турниры. В том числе «Большой Алтай» с участием команд из России, Казахстана, Монголии и Китая.

После этого Алтайский край стал активно включаться в федеральные программы, которая реализует сегодня Российская шахматная федерация вместе с фондом Геннадия Тимченко «Ладога».

Это программы «Шахматы в школе» и «Шахматы в детские дома». К примеру, по первой сегодня ведутся шахматные уроки в 155 школах в 42 муниципалитетах. В этом учебном году при поддержке регионального Министерства образования к ней подключатся еще 50 школ. Общее число занимающихся шахматами школьников составит около 2 тыс.

Юные ученики Академии шахмат Алтайского края. Федерация шахмат Алтайского края.

«Реализация проекта „Шахматы в школе“ преследует не спортивную цель, а именно образовательную. Шахматные уроки преподаются во 2−4 классах, факультативно или как дополнительный предмет. Ребят учатся вариативности мышления, планированию, умению считать варианты и принимать решения, брать ответственность за сделанный ход на себя. В жизни это пригодится», — рассказал Артем Поломошнов.

И привел пример Тальменского района, где в школе № 5 после занятий шахматами успеваемость учеников в 4 классе выросла в разы.

От Исландии — до Бразилии

Настоящим откровением для многих стало хобби Евгения Борисова, предпринимателя и соучредителя фонда Алексея Смертина «Юные дарования». В свободное время он профессионально занимается пейзажной фотографией.

Как выбирается маршрут? Все очень просто. Смотришь на карту, ищешь интересное место на земном шарике, берешь в руки фотоаппарат и вперед — к заветной мечте. Или к заветной точке, ведь каждый фотограф должен найти свою точку, откуда получится самый гениальный снимок.

Поездки, говорит Евгений Борисов, бывают очень разные, но скучных ни разу не было. Исландия, Италия, Бразилия, Африка, Камчатка, Алтай — сколько красивых мест на планете, где уже побывал или хочется туда попасть. Путешественник-фотограф из Барнаула рассказал о последних турне в страну гейзеров и страну футбола.

«В Исландии около месяца назад мы снимали разноцветные горы — Ландманналаугар. Чем-то похожи с ними Марсовы горы на Алтае. Красота природы — потрясающая, — говорит Борисов. — К поездке готовились заранее: прорабатывали маршрут, выбирали наиболее яркие точки. Причем когда ты уже находишься на месте, то нужно еще дождаться своей очереди, чтобы эту точку занять. Жили, конечно, в палатках, в суровых условиях. Но это было особое приключение. Никто не жаловался».

Группа фотографов формируется заранее, как правило в нее входят 5−6 человек из разных стран. Говорят они на разных языках, но художественное мышление позволяет понимать друг друга. «Мы рассказываем про Алтай, приглашаем в гости. Многие соглашаются и уже побывали здесь. Фотографы считают Горный Алтай одним из самых красивейших регионов в мире.

Заседание «Мужского клуба» на спортивную тему. Октябрь 2019 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

В Бразилии Борисов вместе с группой путешественников, которые фотографировали жизнь ягуаров, побывал в заповеднике Пантанал. Цель — поснимать красивого хищника в естественных условиях. «Утром мы садились в лодку, плыли по реке и снимали с воды. Так — безопаснее, — рассказывает Борисов. — Крокодилов мы не боялись, местные аллигаторы не такие опасные, в отличие от тех, что водятся в Ниле. Всего 2,5 метра в длину — это ягуары на них охотятся».

В планах Евгения Борисова — выпуск авторского фотоальбома с пейзажами самых красивых мест на планете. Это точно будет самое коллекционное издание.

Полезные советы

Врач Максим Панов, руководитель «Центра доктора Бубновского», рассказал о том, как лучше всего уберечься от травм, если вы решили всерьез заниматься велосипедным спортом, плаванием, бегом или сразу всем вместе — то есть триатлоном.

Сейчас этот вид спорта становится модным. «Железные люди», подготовленные спортсмены, вызывают восхищение и здоровую зависть. И вот уже к «айронмэнам» потянулись те, кто давно спортом не занимался, физкультуру подзабыл и нарастил животик. Риск получить травму для таких персонажей очень велик.

Максим выделил несколько важных участков человеческого организма, которые наиболее подвержены травмам в этих видах спорта — шейный корсет, поясница, колени, плечевой сустав. Он дал общие и конкретные рекомендации, как не получить повреждения или растяжения. Как не загреметь на операционный стол.

Третий фестиваль триатлона Altai3Race Олеся Белая , imsiberian.com.

Прежде всего, заниматься спортом нужно в меру и постоянно, а не урывками. Принцип «сегодня хочу — завтра не хочу» здесь не подойдет.

Начинать лучше всего с самых простых упражнений и при минимальных нагрузках. Постепенно интенсивность тренировок может быть увеличена, но делать это лучше всего под контролем тренера или спортивного доктора.

Мужчины среднего возраста должны соизмерять свои нагрузки с самочувствием, не пытаться пройти всю дистанцию превозмогая боль.

Это может кончиться плохо. Как правило, такие травмы происходят с коленями. Щелк — и все!

Еще один важнейший совет — не пренебрегайте растяжкой. Делайте ее после любой тренировки. Поверьте, лучше пять минут потратить на растяжку, чем затем восемь месяцев — на реабилитацию.

Заседание «Мужского клуба» на спортивную тему. Октябрь 2019 года. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Комментарий партнера

Анжела Сергеева,

директор по private baking «Банка Открытие».

Тема спорта близка «Банку Открытие». Киберспорт — это такой же спорт, как любой другой. В опросе лидеров спорт индустрии выступили 470 специалистов из 42 стран мира которые назвали киберспорт самым перспективным видом спорта. Проведя анализ действующего рынка киберспорта, мы посчитали его объём рынка по выручке сегодня составляет 655 млн долларов и ожидается, что к 2022 году он достигнет 3 млрд долларов. Команда аналитиков и инвестиционный департамент Private Banking «Банка Открытие» тщательно подошла к анализу возможностей рынка что позволило нам предложить две инвестиционные идеи на рынок киберспорта для наших клиентов. Предложенные варианты рассчитаны как на консервативных инвесторов, так и на инвесторов которым свойственен спортивный азарт в сочетании с умеренностью. Конечно, все идеи создаются индивидуально и учитывают потребности каждого конкретного клиента и ситуацию рынка. И мы как команда Private Banking поможем нашим клиентам найти подходящий вариант персонального для каждого клиента.

Издательский дом «Алтапресс» благодарит всех партнеров Мужского клуба.

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