Куда сходить в Барнауле на выходных 22 и 23 мая

Если вы не фанатеете от вида накаченных мужчин в лодках (а если фанатеете, то вот вам разбор , в чем поехать на гребной канал), то есть смысл обратить внимание на культурные события Барнаула. На этих выходных нас ожидает «Ночь музеев» в традиционном формате, очередной «Форсаж», фестиваль зверушечных пижам и другие интересные события.

Кино

Вин Дизель порадует своих поклонников в уже девятом (!) фильме «Форсаж». Лихие гонки и море адреналина — все по-прежнему на высшем уровне.

В этот раз Доминику придется встретиться с призраками прошлого, если он хочет спасти самых близких. Команда снова собирается вместе, чтобы предотвратить дерзкий план по захвату мира, который придумал самый опасный преступник и безбашенный водитель из всех, с кем они сталкивались ранее.

Ситуация усложняется тем, что этот человек — брат Доминика Джейкоб, которого много лет назад изгнали из семьи.

Если вы в детстве с упоением пересматривали мультфильм «Спирит» о путешествии дикого мустанга по Америке, то будете рады продолжению любимой истории.

Главная героиня мультфильма «Спирит непокоренный» — бунтарка и бесстрашная наездница Лаки. Она мечтает вырваться из маленького городка.

Все меняется, когда она знакомится со Спиритом — диким мустангом, таким же упрямым и независимым, как и она сама. После того как Спирит попадает в руки бессердечного ковбоя и его подельников, Лаки в сопровождении новых друзей отправляется в полное опасностей путешествие, чтобы его спасти.

22 мая в 18:00 и 20:00 в кинотеатре «Премьера» покажут российский фильм «Конец фильма». Это абсурдная комедия Владимира Котта, известного по фильмам «Громозек» и «Карп отмороженный».

Режиссёр Митя сбегает со съёмочной площадки очередного телесериала. В этом ему помогает призрак Марчелло Мастроянни. Решение о побеге запускает цепочку событий с участием Митиных родных и близких, распутать которую сможет только ответ на вопрос о том, каким режиссером он хочет быть: великим, талантливым или просто нормальным.

Театр

22 мая в барнаульских театрах покажут три классики. В Молодежном театре Алтая развернутся шекспировские страсти — там покажут «Гамлета» в необычном прозаическом переводе. Начало в 17:00, цена билета 150−400 рублей.

В музыкальном театре пройдет мюзикл «Три мушкетера» с легендарной музыкой Максима Дунаевского. Начало в 17:00, цена билета 400−800 рублей.

Спектакль «Алиса в стране чудес». Театр кукол «Сказка»

В театре кукол «Сказка» предлагают окунуться в волшебный мир спектакля «Алиса в стране чудес» по произведению Льюиса Кэрролла. Начало в 11:00, цена билета — 200−300 рублей.

Музеи и галереи

Безусловно, главным событием этих выходных станет «Ночь музеев». Поэтому предлагаем прочитать материал «Афиши», в котором расписаны самые интересные события всероссийской акции, и выбрать для себя лучший маршрут. Обзор «Ночи музеев» — здесь.

«Ночь музеев-2019» в Барнауле. Евгения Шехватова.

Галерея «Республика ИЗО» не присоединилась к акции, но готова порадовать любителей искусства новыми выставками. Сейчас там работает персональные фотовыставки Ольги Головиной и Дениса Калинина. Также здесь представлены философские работы художника Николая Буданова.

23 мая в 15:00 в галерее пройдет уникальный проект «В контакте с собой», который сочетает в себе телесную терапию и фотографию. Всем желающим предлагают расслабиться и увидеть себя настоящими. Цена билета — 200 рублей.

Парки

23 мая в парке «Центральный» в Барнауле телеканал ТНТ устроит кинопоказ первого сезона популярного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!».

Посмотреть сериал можно будет в закрытом шатре, на уютных пуфиках. Начало в 15:00, вход свободный.

Парк «Изумрудный» 22 мая присоединится к акции «Ночь музеев». Здесь пройдет ламповый «Арт-пикник»: на импровизированной сцене выступят молодые барнаульские поэты и музыканты с акустическим концертом.

Также будет работать выставка в формате «Сушка» — в этот раз на веревку подвесят не только фотографии, но и картины и даже стихи. Начало в 19:00.

Фотосушка СС0

В субботу в парке «Солнечный ветер» пройдет полюбившийся горожанам детский «Кигуруми Фест». Кигуруми — это анималистичная пижама, в которой очень удобно ходить. Именно в ней и предлагают посетить фестиваль.

В программе: флешмоб в пижамах, шоу мыльных пузырей, массовая фотосессия в костюмах, конкурс рисунков на асфальте, мастер-классы и дискотека.

Кигуруми www.kigurumiua.com.ua

22 мая в барнаульском зоопарке устроят праздник русского медведя. Для гостей проведут показательные кормления мишек, покажут спектакль «Теремок» на мини-ферме, устроят веселые конкурсы, а также торжественно откроют новый вольер для медведицы Глаши. Начало в 20:00.

Медвежонок Глаша. Скриншот видео instagram.com/zoo22.ru

23 мая здесь пройдет еще один праздник — день утенка. Все желающие смогут сделать фотографию в окружении сотни маленьких утят. Фотосессию можно будет провести с 12:00 до 14:00.

Концерт

22 мая в развлекательном комплексе «Планете Q» состоится открытие пляжного сезона. Откроют его GAYAZOVS BROTHERS, авторы главныx хитов 2020 года — «Увезите меня на Дип-хаус», «Кредо мое», «До встречи на танцполе», «Пьяный туман» и «Черная пантера».

Начало в 20:00. Цена билета — 900−2500 рублей.