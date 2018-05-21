Вниманию водителей: на Алтае вывели ракетные комлексы на боевое патрулирование

21 мая расквартированное в Алтайском крае соединение РВСН вывело на боевое патрулирование пусковые установки ракетного комплекса "Тополь", сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны.
Из сообщения Министерства обороны:
— Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.
Подразделения ракетчиков проверят на готовность к выводу в полевые районы. Дивизионы передвижных ракетных комплексов выведут на маршруты боевого патрулирования и проверят несение ими дежурства в условиях, приближенных к боевым.
Из сообщения Министерства обороны:
— Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному (условному) противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.
Во время учений для разведки задействуют беспилотники.
Возможно перекрытие автодорог.
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