Вниманию водителей: на Алтае вывели ракетные комлексы на боевое патрулирование

Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru. Учения военных на Алтае. 11 августа 2017 года. Фото : vk.com/barneos22. Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru. Пробка на выезде из Барнаула, военные перекрыли трассу. Фото : altapress.ru.

Из сообщения Министерства обороны:

— Данные занятия проводятся круглосуточно. Они позволяют проверить готовность личного состава, а также вооружения и военной техники к длительному несению дежурства на маршрутах боевого патрулирования.

Подразделения ракетчиков проверят на готовность к выводу в полевые районы. Дивизионы передвижных ракетных комплексов выведут на маршруты боевого патрулирования и проверят несение ими дежурства в условиях, приближенных к боевым.

Из сообщения Министерства обороны:

— Особое внимание во время практических действий войск будет уделено вопросам противодействия воздушному и наземному (условному) противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки. Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время.

Во время учений для разведки задействуют беспилотники.

Возможно перекрытие автодорог.

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