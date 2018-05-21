Стало известно, кого и как выбирают комары себе в жертву

Обонятельная система этих насекомых словно радар настроена на поиск и сортировку источников крови на подходящих и нет. Самый "вкусный" аромат они чуют в 30 метрах.

Оказывается, миф о том, что чистая кожа отпугивает комаров, неверен. Насекомые ищут не обычный запах, а что-то вроде микробной подписи в запахе. Ведь набор микробов, которые формируют человеческую иммунную систему уникален. Поэтому комарам не важно, помылся ли источник запаха, для них идеальным источником пищи является определенная комбинация таких микроорганизмов, которые пахнут для комаров по-своему.

По результатам их экспериментов была зафиксирована способность комаров самообучаться. На первом этапе исследования комаров запускали в комнату с двумя подвешенными под потолком полотнами ткани. Одно полотно было новым и чистым, тогда как другое перед исследованием держали люди, вследствие чего ткань сохранила их запах. Неудивительно, что насекомые в основном садились на ткань, которая пахла человеком.

Кстати, летом комары предпочитают пить кровь у птиц, а вот в остальное время любят полакомиться млекопитающими. Но так как в наших широтах комары на воле могут выжить только летом, то они "едят" всех подряд.