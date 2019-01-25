На Алтай приехала голодать известная благотворительница и актриса Дианна Корзун

В Алтайском крае проходит курс лечебного голодания российская актриса и известная благотворительница Дианна Корзун. В Чемале Корзун проходит интенсивную детокс-программу, посещает религиозные и сакральные места Республики и любуется замерзшими горами и Катунью.

" Бирюзовые озёра. Глаза реки Катуни. Их только зимой можно увидеть. Летом река разольется и укроет их. А сейчас они смотрят на нас, благодаря чистым ключам на дне. <…> Мы забрались на небольшую каменную стену в центре между двух озёр пройдя по камешкам в воде. Там, на верху, как нам сказали нужно раскинув руки поблагодарить жизнь, вселенную и бога за все и тогда начнутся чудеса… так хочется верить! После этого даже трое из нашей группы голодающих, включая и меня, прыгнули в холодную бирюзовую водичку и счастливо приняли омовения. Входить было легко. Выходить ещё проще", — написала актриса в своем инстаграме (пунктуация и орфография автора сохранены тут и далее).

Как рассказала Корзун, она приезжала голодать на Алтай летом. И ей понравилось. Зимой же актрису потрясла застывшая Катунь:

Какая же она бурная и сильная летом ! Необычно увидеть ее во льду и снегах. Солнце Сурья такое приветливое, не смотря на большой минус, все равно очень комфортно погулять вдоль величественной реки Катуни! Она несёт нам привет с горы Белуха, здесь на Алтае это очень уважаемая река, вы не представляете с какой любовью о ней говорят и как описывают ее цвета! О! Как о живом существе", - написала актриса.

Алтайское голодание

Напомним, лечиться, голодать и набираться сил российские звезды прилетают на Алтай довольно часто. В последнее время это превратилось в своего рода «паломничество». В 2018 году в горах Алтая голодали: Ирина Безрукова и бывший резидент Comedy Club Александр Незлобин, актеры Павел Деревянко, Артем Ткаченко и Анна Ардова, звезда сериалов «Сладкая жизнь» и «Деффчонки» Роман Маякин, Лариса Вербицкая, популярный актер Александр Робак. А в 2017-м в Республике Алтай провели курсы лечебного голодания три популярные актрисы: Светлана Камынина (Анастасия Кисегач в сериале «Интерны»), звезда сериалов «Молодежка» и «Солдаты» Серафима Низовская и сыгравшая в откровенном сериале «Сладкая жизнь» Мария Шумакова.

Кто такая Диана Корзун?

Дина (Дианна) Корзун — российская актриса театра и кино, соучредитель российского благотворительного фонда «Подари жизнь» и учредитель британского благотворительного фонда «Gift of Life». Наиболее известна по фильму «Страна глухих», в котором сыграла вместе с Чулпан Хаматовой.