Буратино ждет каморку. Как выглядит внутри строящийся театр кукол, который обещают сдать в конце года

В новом здании театра кукол «Сказка» в Барнауле на ул. Пушкина, 41 продолжаются строительные работы. Объект обещают сдать в конце 2019 года. Но, судя по тому, что увидели корреспонденты altapress.ru на месте, за 2,5 месяца строителям придется очень постараться, чтобы все закончить в срок.

Как выглядит театр внутри

По сообщению краевого минстроя, здание построено на 80%. Сейчас строители занимаются отделочными работами во вспомогательных помещениях, монтажом вентиляции и систем электроснабжения. В зрительном зале продолжается монтаж механического сценического оборудования.

К зданию подведены наружные сети водоснабжения, водоотведения и электроснабжения. Выполнен вынос сетей газоснабжения из пятна застройки, а также ливневая канализация и пожарный резервуар. Система отопления смонтирована, и с приходом холодов театр начнут отапливать.

Снаружи рабочие штукатурят и красят фасад, мостят плиткой прилегающую территорию. Украшается купол здания, который позже поднимут на крышу с помощью крана. Над главным входом установлены латунные часы, стоимость которых составляет 498 тыс. рублей.

Напомним, что строительство нового двухэтажного здания обошлось в 297,5 млн рублей. По проекту театр будет принимать более 200 гостей.

На первом этаже расположатся фойе для зрителей, буфет с обеденным залом, лифтовой холл, игровая комната, швейный и конструкторский цеха. На втором этаже будут сцена и зрительный зал, гримерки для актеров, музей театра и административные помещения.

Когда обещают сдать новое здание

Минстрой неоднократно сдвигал сроки сдачи. Изначально объект планировали достроить в июле, затем в сентябре, а потом и ноябре 2019 года — к началу проведения первого фестиваля театров кукол «Зазеркалье». По информации altapress.ru, премьерным спектаклем должен был стать «Приключения Буратино».

В октябре стало известно о том, что сроки снова сдвинулись — уже на конец 2019 года. Причины задержки — морозы зимой 2018 года, когда строители не работали, и ограниченное движение на ул. Пушкина, где ведется стройка.

Строительство театра кукол «Сказка». sgd22.ru

Из-за этого не было возможности подвозить стройматериалы, пояснили в минстрое. Кроме того, во время стройки потребовались дополнительные технические решения, которые необходимо было внести в проектно-сметную документацию

При этом министр культуры края Елена Безрукова не исключила, что здание могут сдать и в первой половине 2020 года.