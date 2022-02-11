Легендарная рок-группа «Чайф» побывала в Барнауле в рамках своего сибирского турне. Между городами рокеры перемещались на автобусе, а там, где было чуть больше свободного времени, музыканты старались прогуляться, пишет « КП — Барнаул ».

В Барнауле они поехали смотреть коллекцию советских электрогитар, побывали в Горной аптеке и познакомились с городом.

«Сегодня у меня будет не пешком экскурсия. По наводке Жени Маргулиса едем смотреть советские электрогитары. Заодно сделаем экскурсию по Барнаулу. <…> Оказывается, Урал с Барнаулом связывает Демидовская вотчина. Он строил тут первые завод. Так что город при заводе, как собственно, и Екатеринбург. Мы города одних генетических кровей», — комментирует музыкант.

Особенно Шахрину понравилась мозаика на домах, расположенных на пр. Ленина, и часы на старых строениях. Он сравнил центр с районом Уралмаш в Екатеринбурге.

«Башенки с часами — это фишечка города. Вот такая она, алтайская история», — сказал артист при взгляде на Дом под шпилем.

Видео из поездки опубликованы в официальной группе «Чайф»:

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