11 февраля -22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Лайт

«Башенки с часами — это фишечка города»: группа «Чайф» покаталась по Барнаулу

Легендарная рок-группа «Чайф» побывала в Барнауле в рамках своего сибирского турне. Между городами рокеры перемещались на автобусе, а там, где было чуть больше свободного времени, музыканты старались прогуляться, пишет «КП — Барнаул».

Барнаул. Дом под Шпилем.
Барнаул. Дом под Шпилем.
altapress.ru

В Барнауле они поехали смотреть коллекцию советских электрогитар, побывали в Горной аптеке и познакомились с городом.

«Сегодня у меня будет не пешком экскурсия. По наводке Жени Маргулиса едем смотреть советские электрогитары. Заодно сделаем экскурсию по Барнаулу. <…> Оказывается, Урал с Барнаулом связывает Демидовская вотчина. Он строил тут первые завод. Так что город при заводе, как собственно, и Екатеринбург. Мы города одних генетических кровей», — комментирует музыкант.

Особенно Шахрину понравилась мозаика на домах, расположенных на пр. Ленина, и часы на старых строениях. Он сравнил центр с районом Уралмаш в Екатеринбурге.

«Башенки с часами — это фишечка города. Вот такая она, алтайская история», — сказал артист при взгляде на Дом под шпилем.

Видео из поездки опубликованы в официальной группе «Чайф»:

Ранее altapress.ru вспоминал историю рок-музыки Барнаула.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость