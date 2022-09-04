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Политика

Дональд Трамп сказал, как лучше всего называть Владимира Ленина

Предыдущий президент США Дональд Трамп сообщил избирателям, как, по его мнению, нужно правильно произносить фамилию советского лидера Владимира Ленина.

Дональд Трамп.
Дональд Трамп.
pixabay.com.

По его мнению, нужно ставить ударение на последний, а не на первый слог.

«ЛенИн! Люди обычно говорят с меньшей изысканностью: „ЛЕнин“. ЛенИн! Мне так больше нравится», — сказал он.

Советского лидера экс-президент вспомнил, приписав ему фразу «Совершенно неважно, кто и как будет в партии голосовать; но вот что чрезвычайно важно, это — кто и как будет считать голоса».

Так Трамп попытался подчеркнуть, что выборы 2020 года были сфальсифицированы, поэтому он не остался на второй президентский срок, пишет РИА «Новости».

Ранее Берлускони рассказал анекдот про Путина, Байдена, Папу Римского и себя.

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