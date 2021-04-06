«Миллион, миллион, миллион». Самые знаменитые российские чиновницы, не прошедшие испытание властью

Художница Васильева
42-летняя Евгения Васильева прославилась на всю страну после коррупционного скандала в Министерстве обороны РФ. Она работала там начальником департамента имущественных отношений, и осенью 2012 года попала под следствие по многим делам, но прежде всего по делу «Оборонсервиса».
Васильеву обвиняли в чиновничьих грехах: за махинации на аукционах Минобороны РФ, распродажу якобы непрофильных активов министерства по заниженной цене, закупку некачественной военной формы и т.д. При этом бывший министр обороны Анатолий Сердюков проходил всего лишь свидетелем по этим делам.
В мае 2015 года Васильева была приговорена к пятилетнему тюремному заключению по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Однако в колонии она провела всего лишь чуть больше месяца, после чего 25 августа 2015 года суд принял решение об условно-досрочном освобождении Васильевой.
Удивительно то, каким образом российские власти объяснили сам факт УДО Васильевой. Дескать, она возместила ущерб за всех участников процесса (это около 200 млн рублей). Деньги якобы за нее внес отец — крупный российский бизнесмен.
Евгения Васильева после освобождения занялась своими художествами, и в 2020 году даже была избрана почетным членом Академии художеств России.
Министр Скрынник
50-летняя Елена Скрынник — бывший министр сельского хозяйства РФ и член президиума правительства России в эпоху президентства Дмитрия Медведева. С декабря 2017 года, по данным СМИ, проживает постоянно во Франции.
В 2013 году Скрынник проходила свидетелем о крупном мошенничестве в Минсельхозе РФ. Обвинения были предъявлено только руководителю аппарата минсельхоза, подчиненному Скрынник — Олегу Донских. Сама министр отрицала все обвинения в воровстве из бюджета 39 млрд рублей, о чем неоднократно заявляла в различных интервью.
Одновременно против Скрынник были выдвинуты подозрения в преднамеренном банкротстве и приватизации госкомпании «Росагролизинг». Однако до конкретных обвинений в ее адрес дело не дошло. Даже после проверки Счетной палаты во главе с Алексеем Кудриным.
В настоящее время Елена Скрынник является главой Международного независимого института анализа инвестиционной политики, о чем сообщает на своем сайте
Куратор Паткина
В декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину, подозреваемую в хищении средств ведомства. Чиновница тогда курировала вопросы земельных отношений всей страны
Как сообщали СМИ, задержание Паткиной было связано с возбужденным еще в августе 2017 года уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере — чиновнице инкриминировали хищение как минимум 150 млн рублей со счетов управления Росимущества по Московской области.
По данным следствия, деньги вывели через подставные фирмы и впоследствии обналичили члены преступной группы. Следствие также полагало, что на обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги высокопоставленные сотрудники между собой называли «бесхозными». В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.
Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил Паткину с госслужбы. Приговор бывшей чиновнице пока не вынесен.
Хозяйка Малиновская
В начале 2019 года в Новосибирске была арестована главная «хозяйка всей области», как ее называли некоторые СМИ. Наталья Малиновская руководила несколько лет региональным казенным учреждением «Хозяйственное управление». Она управляла фактически всем автопарком правительства Новосибирской области, и подозрения против нее были выдвинуты как раз «за махинации с автозапчастями».
В общей сложности Малиновская провела в СИЗО пять месяцев. Первоначально ей инкриминировали бюджетную растрату на сумму около 4,2 млн рублей. Затем эта сумма якобы снизилась до полумиллиона.
Но в итоге в сентябре 2019 года Центральный районный суд Новосибирска вынес Наталье Малиновской наказание по по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. После оплаты штрафа ее отпустили на свободу.
«Следственные органы разобрались в этом деле, проявив, на мой взгляд, профессионализм весьма высокого порядка, что на самом деле никаких хищений не было, а имело место быть нарушение закона из некорыстной, а служебной заинтересованности», — прокомментировал приговор адвокат Малиновской агентству «Сибкрай».
Главврач Бухольцева
Экс-замминистра здравоохранения Бурятии предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ. В частности, ее подозревают в нецелевом использовании средств государственных бюджетных фондов и мошенничестве в особо крупном размере.
По данным следствия, в январе 2018 года Наталья Бухольцева будучи главным врачом городской поликлиники договорилась с представителем неназванной компании о хищении бюджетных средств через завышение стоимости аренды имущества. Сумма контракта составила более 70 млн рублей, тогда как оценочная стоимость имущества равнялась 17 млн рублей.
Кроме того, часть имущества поступила в поликлинику лишь через год после подписания контракта. При этом Бухольцева подписала акт приемки и вносила платежи за использование имущества. Следователи полагают, что ущерб, таким образом, составил 47,5 млн рублей.
В настоящее время Наталья Бухольцева находится в СИЗО в ожидании приговора.
Туристка Солдатова
В международном розыске сейчас находится бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. По некоторым данным, она скрывается от правосудия в Дубае, куда отправилась на отдых. На родине ей грозит до 10 лет лишения свободы.
Ирину Солдатову обвиняют в превышении должностных полномочий при закупке медицинского оборудования. По версии следствия, министр совместно с подчиненными организовала заключение госконтрактов с аффилированными организациями.
Оборудование поставляли по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с коронавирусом.
Возвращаться в родной Омск госпожа Солдатова не спешит.
Масочница Ледяева
В ноябре прошлого года экс-министра иркутского здравоохранения Наталию Ледяеву выпустили из СИЗО под домашний арест. Чиновницу и ее сына подозревают в хищении из бюджета около 25 млн рублей при поставке медицинских масок.
Ледяева была арестована в начале декабря 2020 года по подозрению в мошенничестве при выполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты. Накануне, 11 ноября, она написала заявление об уходе с должности. Но проблемы в семье начались еще в октябре, когда ее сына, Илью Белоусова, арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Ледяеву отстранили от работы, а также начали в ее отношении служебную проверку.
В настоящее время ведется расследование уголовного дела.
Mercedes Маршалкиной
В октябре 2015 года силовиками была задержана заместитель министра экономики Красноярского края Надежда Маршалкина. Ей предъявили обвинение в получении взятки за заключение госконтрактов с фирмой приятеля. В качестве вознаграждения Маршалкина получила 14 млн рублей и Mercedes-Benz стоимостью 3 млн рублей.
По версии следствия, в 2013 году, работая в должности директора КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья», Маршалкина получила от знакомого учредителя одной фирмы взятку за подписание госконтрактов с дирекцией. Название и род деятельности фирмы следователи не разглашали.
В 2015 году приговором суда Маршалкиной назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в сумме 190 млн рублей и лишением права занимать должности в госучреждения в течение 6 лет.