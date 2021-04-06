«Миллион, миллион, миллион». Самые знаменитые российские чиновницы, не прошедшие испытание властью

Борьба с коррупцией беспощадна к госслужащим любого калибра, рода и пола. В Алтайском крае за последнее время сразу несколько крупных чиновниц попали под уголовное преследование — вице-губернатор Ирина Долгова , представитель губернатора Стелла Штань , заместитель министра Елена Кравец , можно привести еще с десяток фамилий. Altapress.ru изучил вопрос и установил, что наш регион в этой тенденции не уникален. Представляем рейтинг самых знаменитых чиновниц, которых когда-то в чем-то обвиняли.

Художница Васильева

42-летняя Евгения Васильева прославилась на всю страну после коррупционного скандала в Министерстве обороны РФ. Она работала там начальником департамента имущественных отношений, и осенью 2012 года попала под следствие по многим делам, но прежде всего по делу «Оборонсервиса».

Васильеву обвиняли в чиновничьих грехах: за махинации на аукционах Минобороны РФ, распродажу якобы непрофильных активов министерства по заниженной цене, закупку некачественной военной формы и т.д. При этом бывший министр обороны Анатолий Сердюков проходил всего лишь свидетелем по этим делам.

В мае 2015 года Васильева была приговорена к пятилетнему тюремному заключению по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Однако в колонии она провела всего лишь чуть больше месяца, после чего 25 августа 2015 года суд принял решение об условно-досрочном освобождении Васильевой.

Евгения Васильева. www.facebook.com/Zhenyahomealone?fref=ts

Удивительно то, каким образом российские власти объяснили сам факт УДО Васильевой. Дескать, она возместила ущерб за всех участников процесса (это около 200 млн рублей). Деньги якобы за нее внес отец — крупный российский бизнесмен.

Евгения Васильева после освобождения занялась своими художествами, и в 2020 году даже была избрана почетным членом Академии художеств России.

Министр Скрынник

50-летняя Елена Скрынник — бывший министр сельского хозяйства РФ и член президиума правительства России в эпоху президентства Дмитрия Медведева. С декабря 2017 года, по данным СМИ, проживает постоянно во Франции.

В 2013 году Скрынник проходила свидетелем о крупном мошенничестве в Минсельхозе РФ. Обвинения были предъявлено только руководителю аппарата минсельхоза, подчиненному Скрынник — Олегу Донских. Сама министр отрицала все обвинения в воровстве из бюджета 39 млрд рублей, о чем неоднократно заявляла в различных интервью.

Бывший министр сельского хозяйства РФ Елена Скрынник. Фото с официального сайта Елены Скрынник.

Одновременно против Скрынник были выдвинуты подозрения в преднамеренном банкротстве и приватизации госкомпании «Росагролизинг». Однако до конкретных обвинений в ее адрес дело не дошло. Даже после проверки Счетной палаты во главе с Алексеем Кудриным.

В настоящее время Елена Скрынник является главой Международного независимого института анализа инвестиционной политики, о чем сообщает на своем сайте

Куратор Паткина

В декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал заместителя руководителя Росимущества Елену Паткину, подозреваемую в хищении средств ведомства. Чиновница тогда курировала вопросы земельных отношений всей страны

Как сообщали СМИ, задержание Паткиной было связано с возбужденным еще в августе 2017 года уголовным делом о мошенничестве в особо крупном размере — чиновнице инкриминировали хищение как минимум 150 млн рублей со счетов управления Росимущества по Московской области.

Высокопоставленная экс-чиновница Елена Паткина. Скриншот телеканала «Мир».

По данным следствия, деньги вывели через подставные фирмы и впоследствии обналичили члены преступной группы. Следствие также полагало, что на обнальную площадку выводились деньги с так называемого балансового счета, куда поступали, например, платежи участвовавших в торгах компаний. В самом ведомстве хранящиеся на этом счете деньги высокопоставленные сотрудники между собой называли «бесхозными». В общей сложности на нем находились сотни миллионов рублей.

Премьер-министр Дмитрий Медведев уволил Паткину с госслужбы. Приговор бывшей чиновнице пока не вынесен.

Хозяйка Малиновская

В начале 2019 года в Новосибирске была арестована главная «хозяйка всей области», как ее называли некоторые СМИ. Наталья Малиновская руководила несколько лет региональным казенным учреждением «Хозяйственное управление». Она управляла фактически всем автопарком правительства Новосибирской области, и подозрения против нее были выдвинуты как раз «за махинации с автозапчастями».

В общей сложности Малиновская провела в СИЗО пять месяцев. Первоначально ей инкриминировали бюджетную растрату на сумму около 4,2 млн рублей. Затем эта сумма якобы снизилась до полумиллиона.

Деньги. Рубли. Moscow-Live.ru/Flickr , CC BY-NC-SA

Но в итоге в сентябре 2019 года Центральный районный суд Новосибирска вынес Наталье Малиновской наказание по по ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» в виде штрафа в размере 40 тыс. рублей. После оплаты штрафа ее отпустили на свободу.

«Следственные органы разобрались в этом деле, проявив, на мой взгляд, профессионализм весьма высокого порядка, что на самом деле никаких хищений не было, а имело место быть нарушение закона из некорыстной, а служебной заинтересованности», — прокомментировал приговор адвокат Малиновской агентству «Сибкрай».

Главврач Бухольцева

Экс-замминистра здравоохранения Бурятии предъявлено обвинение по нескольким статьям УК РФ. В частности, ее подозревают в нецелевом использовании средств государственных бюджетных фондов и мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в январе 2018 года Наталья Бухольцева будучи главным врачом городской поликлиники договорилась с представителем неназванной компании о хищении бюджетных средств через завышение стоимости аренды имущества. Сумма контракта составила более 70 млн рублей, тогда как оценочная стоимость имущества равнялась 17 млн рублей.

Наталья Бухольцева , экс-замминистра здравоохранения Бурятии. кадр из видео arigus.tv.

Кроме того, часть имущества поступила в поликлинику лишь через год после подписания контракта. При этом Бухольцева подписала акт приемки и вносила платежи за использование имущества. Следователи полагают, что ущерб, таким образом, составил 47,5 млн рублей.

В настоящее время Наталья Бухольцева находится в СИЗО в ожидании приговора.

Туристка Солдатова

В международном розыске сейчас находится бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. По некоторым данным, она скрывается от правосудия в Дубае, куда отправилась на отдых. На родине ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Ирину Солдатову обвиняют в превышении должностных полномочий при закупке медицинского оборудования. По версии следствия, министр совместно с подчиненными организовала заключение госконтрактов с аффилированными организациями.

Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова. «Одноклассники»

Оборудование поставляли по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных Омской области на борьбу с коронавирусом.

Возвращаться в родной Омск госпожа Солдатова не спешит.

Масочница Ледяева

В ноябре прошлого года экс-министра иркутского здравоохранения Наталию Ледяеву выпустили из СИЗО под домашний арест. Чиновницу и ее сына подозревают в хищении из бюджета около 25 млн рублей при поставке медицинских масок.

Наталия Ледяева , министр здравоохранения Иркутской области. кадр из видео

Ледяева была арестована в начале декабря 2020 года по подозрению в мошенничестве при выполнении госконтракта на поставку средств индивидуальной защиты. Накануне, 11 ноября, она написала заявление об уходе с должности. Но проблемы в семье начались еще в октябре, когда ее сына, Илью Белоусова, арестовали на два месяца по делу о мошенничестве на 40 млн рублей. Ледяеву отстранили от работы, а также начали в ее отношении служебную проверку.

В настоящее время ведется расследование уголовного дела.

Mercedes Маршалкиной

В октябре 2015 года силовиками была задержана заместитель министра экономики Красноярского края Надежда Маршалкина. Ей предъявили обвинение в получении взятки за заключение госконтрактов с фирмой приятеля. В качестве вознаграждения Маршалкина получила 14 млн рублей и Mercedes-Benz стоимостью 3 млн рублей.

По версии следствия, в 2013 году, работая в должности директора КГКУ «Дирекция по комплексному развитию Нижнего Приангарья», Маршалкина получила от знакомого учредителя одной фирмы взятку за подписание госконтрактов с дирекцией. Название и род деятельности фирмы следователи не разглашали.

Осужденная Надежда Маршалкина. «Яндекс. News».

В 2015 году приговором суда Маршалкиной назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима со штрафом в сумме 190 млн рублей и лишением права занимать должности в госучреждения в течение 6 лет.