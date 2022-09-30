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Оценки и прогнозы: могут ли ввести военное положение?

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с news.ru не исключил, что в некоторых регионах введут военное положение — в частности, в приграничной зоне территорий, где ведут боевые действия.

«Пока мы действуем в рамках СВО», — подытожил он.

Военная техника. Танк. СС0

Глава ДНР Леонид Пасечник, в свою очередь, заявил, что после вхождения территорий совместно с российским руководством примут решение о введении там военного положения.