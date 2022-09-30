Референдумы о присоединении к России проходили в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье 23−27 сентября.
В референдумах участвовали более 1,6 млн граждан. Общая явка, в том числе в России, составила 94,15%.
Итоги получились такими: в Запорожской области «за» проголосовали 93,11%, в Херсонщине — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, а в ДНР — 99,23%. Об этом — здесь.
Накануне 29 сентября президент Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.
Во время обращения к россиянам 21 сентября Путин высказался: Москва не имеет права отдать земли на «растерзание палача».
Тогда он отметил, что Россия одобрит решение, принятое жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
Ранее депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с news.ru не исключил, что в некоторых регионах введут военное положение — в частности, в приграничной зоне территорий, где ведут боевые действия.
«Пока мы действуем в рамках СВО», — подытожил он.
Глава ДНР Леонид Пасечник, в свою очередь, заявил, что после вхождения территорий совместно с российским руководством примут решение о введении там военного положения.
Пока всех изменений не прокомментировали.
Однако Владимир Путин в ходе обращения сказал: «Мы будем защищать землю всеми нашими силами и средствами».
«Выбор обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предст», — отметил президент.