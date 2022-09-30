1 октября
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Политика

Новые россияне. Сразу несколько территорий присоединяют к РФ — как это произошло, что изменится для жителей и введут ли военное положение

  1. Как земли стали российскими, и какой будет новая карта страны?
  2. Когда и где прошли рефрендумы о вхождении в Россию?
  3. Сколько человек участвовали в референдумах, и какие результаты?
  4. А когда признали независимость территорий?
  5. Как Путин комментировал объединение земель раньше?
  6. Оценки и прогнозы: могут ли ввести военное положение?
  7. Что изменится для жителей новых территорий?

Церемония подписания договоров о присоединении к России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей проходит в Кремле. Что изменится для жителей, ставших нашими соотечественниками, и что предшествовало вхождению территорий в состав РФ — в большом разборе altapress.ru.

1
Как земли стали российскими, и какой будет новая карта страны?

На церемонии в Кремле подписали соответствующие договоры. Президент Владимир Путин обратится с просьбой ратифицировать их.

«Люди свой выбор сделали, однозначный выбор», — сказал российский лидер.

Кстати, вот какой теперь может быть карта России.

2
Когда и где прошли рефрендумы о вхождении в Россию?

Референдумы о присоединении к России проходили в ДНР, ЛНР, Херсонской области и Запорожье 23−27 сентября.

3
Сколько человек участвовали в референдумах, и какие результаты?

В референдумах участвовали более 1,6 млн граждан. Общая явка, в том числе в России, составила 94,15%.

Итоги получились такими: в Запорожской области «за» проголосовали 93,11%, в Херсонщине — 87,05%, в ЛНР — 98,42%, а в ДНР — 99,23%. Об этом — здесь.

4
А когда признали независимость территорий?

Накануне 29 сентября президент Путин подписал указ о признании независимости Херсонской и Запорожской областей.

5
Как Путин комментировал объединение земель раньше?

Во время обращения к россиянам 21 сентября Путин высказался: Москва не имеет права отдать земли на «растерзание палача».

Тогда он отметил, что Россия одобрит решение, принятое жителями ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Владимир Путин.
Владимир Путин.
kremlin.ru
6
Оценки и прогнозы: могут ли ввести военное положение?

Ранее депутат Госдумы Александр Бородай в беседе с news.ru не исключил, что в некоторых регионах введут военное положение — в частности, в приграничной зоне территорий, где ведут боевые действия.

«Пока мы действуем в рамках СВО», — подытожил он.

Военная техника. Танк.
Военная техника. Танк.
СС0

Глава ДНР Леонид Пасечник, в свою очередь, заявил, что после вхождения территорий совместно с российским руководством примут решение о введении там военного положения.

7
Что изменится для жителей новых территорий?

Пока всех изменений не прокомментировали.

Однако Владимир Путин в ходе обращения сказал: «Мы будем защищать землю всеми нашими силами и средствами».

«Выбор обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предст», — отметил президент.

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