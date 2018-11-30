Томенко официально назначил министра цифрового развития

Евгений Зрюмов с 2017 года работал проректором по научной и международной деятельности в АлтГТУ. До этого он признавался лучшим молодым деканом в России. Тогда он возглавлял факультет информационных технологий.

Напомним, в новой структуре правительства управление по массовым коммуникациям и связи преобразовали в два ведомства: управление по печати и массовым коммуникациям и министерство цифрового развития.

Управление по печати возглавил Евгений Нечепуренко, который уже был руководителем такого же ведомства в крае до 2014 года. Он уезжал работать в Крым, но вернулся на родину ради этой должности.

Создание «цифрового» министерства Виктор Томенко анонсировал одним из первых еще во время предвыборной кампании. Прежде всего потому, что цифровизация экономики — один из национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.

23 ноября губернатор принял участие в заседании президиума Госсовета в Крыму, которое вел Путин. Оно было посвящено цифровому развитию. Томенко принял участие в работе подгруппы, которая занималась тремя национальными приоритетами: производительностью труда и поддержкой занятости, малым и средним предпринимательством, международной кооперацией и экспортом. Из 67 федеральных проектов Алтайский край примет участие как минимум в 52.

По-прежнему вакантными остаются должности двух вице-премьеров (политического и строительно-промышленного), а также управления юстиции и министерства спорта. Неясной остается судьба глав департамента по внутренней политике Юрия Проскурина и представительства региона в Москве Николая Борисенко.