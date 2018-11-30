Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
30 ноября -11°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Политика
556

Томенко официально назначил министра цифрового развития

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 30 ноября официально представил коллективу министра цифрового развития и связи Евгения Зрюмова, сообщает официальный сайт правительства.

Евгений Зрюмов.
Евгений Зрюмов.
Анна Зайкова

Евгений Зрюмов с 2017 года работал проректором по научной и международной деятельности в АлтГТУ. До этого он признавался лучшим молодым деканом в России. Тогда он возглавлял факультет информационных технологий.

Напомним, в новой структуре правительства управление по массовым коммуникациям и связи преобразовали в два ведомства: управление по печати и массовым коммуникациям и министерство цифрового развития.

Управление по печати возглавил Евгений Нечепуренко, который уже был руководителем такого же ведомства в крае до 2014 года. Он уезжал работать в Крым, но вернулся на родину ради этой должности.

Создание «цифрового» министерства Виктор Томенко анонсировал одним из первых еще во время предвыборной кампании. Прежде всего потому, что цифровизация экономики — один из национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Путиным.

23 ноября губернатор принял участие в заседании президиума Госсовета в Крыму, которое вел Путин. Оно было посвящено цифровому развитию. Томенко принял участие в работе подгруппы, которая занималась тремя национальными приоритетами: производительностью труда и поддержкой занятости, малым и средним предпринимательством, международной кооперацией и экспортом. Из 67 федеральных проектов Алтайский край примет участие как минимум в 52.

По-прежнему вакантными остаются должности двух вице-премьеров (политического и строительно-промышленного), а также управления юстиции и министерства спорта. Неясной остается судьба глав департамента по внутренней политике Юрия Проскурина и представительства региона в Москве Николая Борисенко.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Загрузка...
© 2001-2018
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость