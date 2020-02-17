В Конституционном суде предложили не считать Россию правоприемницей СССР

Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский заявил, что Россия является не правопреемницей Советского Союза, а заменяет на своей территории «незаконно созданное государство», пишет « Коммерсант ».

Издание отмечает, что Арановский в особом мнении по одному из решений назвал Советский Союз «незаконно созданным государством» и заявил, что Российская Федерация не должна считаться правопреемником «репрессивно-террористических деяний» советской власти.

По его мнению, Россия должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям». Также, как он отметил, современная Россия создана не как преемник Советского Союза, а «вместо и против» него.

Судья уверен, что Россия должна возмещать вред, причиненный СССР, — но не как наследник государства-виновника, а «с верой в правду, из положительной ответственности и по милосердию».

«Свое мнение судья Конституционного суда РФ Константин Арановский высказал в дополнение к декабрьскому постановлению КС о возмещении жилья, отнятого в ходе советских репрессий», — поясняет издание.

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Арановский указывает, что реабилитацию жертв репрессий, которую предусматривает действующий закон, нельзя рассматривать как возмещение вреда виновником.

«Уже это одно делает спорным правопреемство с перенесением на Россию обязательств коммуно-советской власти из ее репрессивно-террористических деяний», — считает судья КС.

Он подчеркивает, что «вина, бесспорно, присутствует в составе многолетнего злодеяния» советской власти. Однако уверен, что нельзя «переместить вину, тем более столь безмерную и непростительную, с одного субъекта на другой, как меняют членство в Совете безопасности ООН».

Судья называет советскую власть «незаконными партийно-государственными властеобразованиями», которые нельзя считать «правопредшественниками конституционной государственной власти».

«Та власть потому и была иной, что репрессировала множество пострадавших и лишь условно, в приступах слабости, временами реабилитировала часть жертв, оставляя их, однако, „меченными“ неясной какой-то виной. На себя вину эта власть не брала и вреда своим жертвам не возмещала, ни в чем сама не каялась, и не ей быть правопредшественницей правовой демократии», — отметил судья.

По его мнению, Российская Федерация должна обладать конституционным статусом государства, «непричастного к тоталитарным преступлениям ни „лично“, ни в правопреемстве».