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Помойное ноу-хау в наукограде: мусорный вопрос возмутил бийчан после субботника

Идет активное обсуждения мусорного вопроса в паблике "Инцидент Бийск".

Помойка в наукограде.
Помойка в наукограде.
Инцидент Бийск

Дело в том, что администрация самого уютного района города — набережной Бии, район "АБ" — с энтузиазмом возвели ограждение для мусора. Однако контейнеров не нашлось.

Причем совсем недавно здесь проводили субботник.

"Администрация любит так делать, поставить ограждения, но не ставить контейнеры, чтобы не вывозить мусор", "В другом районе поставили такое же ограждение на территории жилого дома — якобы это для мусора парка и пляжа. Однако не поставили контейнеры. Люди валят мусор на эту площадку. Получается помойка на территории, которую обслуживает УК которой платят жильцы. Но УК этот мусор не убирает, естественно, потому что площадка им не принадлежит", "Если лежит горой мусор — это штраф с ответственных лиц и исполнителей. Они есть и по документам даже обозначены. Получают по тендеру деньги. А исполнители — мусорные короли и замы по благоустройству — зарплату", — пишут комментаторы в обсуждении проблемы.

А как выглядит это местечко, красноречиво указывают фото.

Помойка в наукограде.
Помойка в наукограде.
Инцидент Бийск

Ранее мусорный вопрос вновь подняли барнаульцы. Также сообщалось, что мусорных баков на 60 млн рублей закупят в Алтайском крае.

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