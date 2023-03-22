Следователи рассказали, как продвигается дело матери, которая сожгла свою дочь на Алтае

Алтайские следователи назначили комплексную экспертизу по делу матери, которая заживо сожгла полуторагодовалую дочь в Советском районе, сообщает «КП-Барнаул».

Старший помощник руководителя СУ СК по Алтайскому краю по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ Людмила Рязанцева рассказала, что скоро они получат результаты судебно-медицинских и психиатрических экспертиз.

«Срок следствия по уголовному делу — два месяца, но он может продлеваться. Все зависит от экспертных учреждений, от сроков экспертиз. У нас пока два месяца не истекли», — отметила женщина.

Также она добавила, что детей сразу же изъяли. Сейчас ими занимаются органы опеки и попечительства.

Напомним, что 20 февраля в Советском районе мать заживо сожгла полуторагодовалую дочь на глазах у восьмилетнего сына. Девочка умерла на месте.

Соседи женщины рассказали, что семья, в которой воспитывался погибший ребенок, — многодетная и долго состояла на учете как неблагополучная.

Односельчане погибшей девочки создали импровизированный мемориал на месте сожжения.

Ранее мужчина жестоко убил мать четверых детей в день развода на Алтае.