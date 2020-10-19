Врач детской больницы Барнаула умер в ковидном госпитале

Сергею Беляеву было 63 года, из которых 39 лет он посвятил медицине.
Ранее стало известно, что старшая медсестра поликлиники № 14 Барнаула Татьяна Романова умерла от коронавируса.
Всего коронавирусом в Алтайском крае, по последним данным минздрава, заразились 1444 медицинских работников: 1093 человека (76%) — закончили лечение, 351 человек (24%) продолжают лечиться, в том числе 316 человек (90%) — амбулаторно.
«Заболеваемость зарегистрирована в 129 медицинских организациях, в том числе в 11 частной формы собственности», — отметили в министерстве здравоохранения края.
За все время пандемии на Алтае зафиксировано семь случаев смертей медиков. Скончались четыре врача и три медицинские сестры, пишет «Толк».
Список памяти
Еще в начале пандемии инициативная группа российских врачей запустила сайт со «Списком памяти». Там, по последним данным, уже 733 фамилии.
Алтайские врачи занесли в список и своих ушедших коллег:
- Валерий Брюханов, 75 лет, нефролог, бывший ректор АГМУ,
- Игорь Деев, 66 лет, заведующий травматологическим отделением краевой клинической больницы скорой медицинской помощи,
- Александр Зальцман, 64 года, кардиолог, главврач Железнодорожной больницы,
- Сергей Ходоренко, 58 лет, анестезиолог-реаниматолог Алтайского онкологического диспансера,
- Михаил Зубарев, 31 год, анестезиолог-реаниматолог Кытмановской ЦРБ.