Что станет с «Барнаульской крепостью»: 9 вариантов от altapress.ru

Парк на площади Сахарова собираются закрыть , а колесо обозрения — демонтировать. Собственники уже давно подыскивают архитектурное решение для строительства на этом участке. Мы боялись представить, но всё же представили, что могло бы появиться на месте чёртова колеса.

1. Колёса обозрения

В апреле стало известно, что в Барнаул планируют привезти б/у колесо обозрения из Тюмени. Altapress.ru предлагает установить его здесь же, в парке, рядом со старым. А потом третье, четвёртое и так далее — все из разных городов Сибири.

2. Станция Барнаульского метро

В Барнауле уже давно есть метро, только вымышленное. Редакция считает, что реальная подземка городу тоже не помешает. Начать можно как раз со станции «Площадь Сахарова».

3. Аквапарк

В «горе» рядом с парком скрываются водные резервуары на случай пожаров. Сейчас они не используются. Где резервуар — там и бассейн, а где бассейн — там и водные горки и прочие летние увеселения.

4. Завод

На месте «Крепости» можно было бы построить завод. Не важно какой, лишь бы труба повыше. Со временем от него всё равно ничего не останется, и барнаульцы, может быть, устроят в опустевших корпусах культурное пространство или коворкинг. С интерьером в стиле лофт.

5. Полигон ТБО

Пока ведутся споры о том, нужен ли Барнаулу новый полигон для твердых бытовых отходов, и где именно он должен быть, altapress.ru предлагает сэкономить на вывозе мусора и устроить свалку прямо в центре города.

6. Ещё один художественный музей

Шесть лет длится строительство нового Художественного музея на площади Октября. Более того, из-за просчётов подрядчиков здание уже начало разрушаться. Теперь застройщики говорят, что устранять ошибки выйдет дороже — проще снести и начать заново. Есть предложение: этот не сносить, но заново всё-таки начать. Возле площади Сахарова.

7. Парк «Изумрудный»

Проект реконструкции парка «Изумрудный» готов, но работы задерживает на неопределённый срок тяжба между Минимущества края и нынешним арендатором. В результате две трети территории зарастают сорняками после массовых вырубок 2017 года. Остальное тоже в запустении. А что если перенести парк сюда? Тогда он будет у всех на виду, и, вероятно, дела пойдут быстрее.

8. Клад

Кроме парков, заброшенных заводов и недостроенных музеев, есть более доступный способ закопать в землю миллиард-другой — взять и буквально закопать.

9. Светлое будущее

Пусть всё будет как в четвёртом сне Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?». Нам кажется, место подходящее.