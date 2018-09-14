Что станет с «Барнаульской крепостью»: 9 вариантов от altapress.ru

1. Колёса обозрения
В апреле стало известно, что в Барнаул планируют привезти б/у колесо обозрения из Тюмени. Altapress.ru предлагает установить его здесь же, в парке, рядом со старым. А потом третье, четвёртое и так далее — все из разных городов Сибири.
2. Станция Барнаульского метро
В Барнауле уже давно есть метро, только вымышленное. Редакция считает, что реальная подземка городу тоже не помешает. Начать можно как раз со станции «Площадь Сахарова».
3. Аквапарк
В «горе» рядом с парком скрываются водные резервуары на случай пожаров. Сейчас они не используются. Где резервуар — там и бассейн, а где бассейн — там и водные горки и прочие летние увеселения.
4. Завод
На месте «Крепости» можно было бы построить завод. Не важно какой, лишь бы труба повыше. Со временем от него всё равно ничего не останется, и барнаульцы, может быть, устроят в опустевших корпусах культурное пространство или коворкинг. С интерьером в стиле лофт.
5. Полигон ТБО
Пока ведутся споры о том, нужен ли Барнаулу новый полигон для твердых бытовых отходов, и где именно он должен быть, altapress.ru предлагает сэкономить на вывозе мусора и устроить свалку прямо в центре города.
6. Ещё один художественный музей
Шесть лет длится строительство нового Художественного музея на площади Октября. Более того, из-за просчётов подрядчиков здание уже начало разрушаться. Теперь застройщики говорят, что устранять ошибки выйдет дороже — проще снести и начать заново. Есть предложение: этот не сносить, но заново всё-таки начать. Возле площади Сахарова.
7. Парк «Изумрудный»
Проект реконструкции парка «Изумрудный» готов, но работы задерживает на неопределённый срок тяжба между Минимущества края и нынешним арендатором. В результате две трети территории зарастают сорняками после массовых вырубок 2017 года. Остальное тоже в запустении. А что если перенести парк сюда? Тогда он будет у всех на виду, и, вероятно, дела пойдут быстрее.
8. Клад
Кроме парков, заброшенных заводов и недостроенных музеев, есть более доступный способ закопать в землю миллиард-другой — взять и буквально закопать.
9. Светлое будущее
Пусть всё будет как в четвёртом сне Веры Павловны из романа Чернышевского «Что делать?». Нам кажется, место подходящее.