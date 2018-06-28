Главный интеллектуал "Алтай-Кокса" — о том, как найти ответы на вопросы с подвохом

— В 2017 году у нас на предприятии впервые провели интеллектуальную игру для сотрудников. Участвовали четыре команды из разных подразделений. Наша сборная технологических цехов заняла второе место, первое досталось команде топ-менеджеров.

После этого на основе наших двух команд собрали коллектив, который стал участвовать во всероссийском онлайн-турнире. Это происходит так: раз в месяц мы собираемся у большого экрана. Параллельно с нами в игру вступают 70–80 других команд. Среди них есть сборные других предприятий Группы НЛМК.

Командам предстоит ответить на 24 вопроса. На обсуждение каждого — одна минута. Пользоваться гаджетами нельзя. Да и бесполезно: вопросы такие, что сперва надо догадаться, как сформулировать запрос.

Ключ к разгадке, как правило, содержится в самом вопросе. В первую игру мы этого не поняли. Но сейчас научились рассуждать в верном направлении.

Почти в каждой игре звучат запоминающиеся вопросы. Например, из последнего: Александр Ширвиндт говорил, что в доме престарелых нужно завести дрессированное существо, которое повышало бы настроение старикам. Какое? Мы ответили: "Кошка", и были не правы. Хотя в обсуждении звучал верный вариант — "кукушка".

Чтобы успешно играть во "Что? Где? Когда?", нужны три компонента: эрудиция, быстрота соображения и интуиция.

Я с детства смотрел игры знатоков по телевизору и думал: "Вот бы и мне свои силы испытать!" Рад, что есть такая возможность на заводе!

О чем еще рассказал Андрей — Я регулярно участвую в заводской спартакиаде — играю в шашки и шахматы. Также играю с коллегами в настольный теннис.



— Завод нам многое дает кроме зарплаты и соцпакета — самореализацию, интересный досуг. Из более важных для меня вещей — предприятие оплатило мне второе высшее образование. Отучился на инженера-технолога в Кузбасском университете.



— Лучше Заринска нет места в крае. Мои родители переехали сюда из Челябинска, когда завод только построился. Отец работал в этом же отделе. Возможно, сижу именно в его кресле. Сейчас он как ветеран "Алтай-Кокса" получает добавки к пенсии и приглашения на разные мероприятия от завода. Не забывают, чтят.

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