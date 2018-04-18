В Алтайском крае резко выросло число жалоб на нарушения норм пожарной безопасности

Ежедневно в краевое МЧС поступает до 25 жалоб от жителей региона на нарушение требований пожарной безопасности в ТЦ, больницах, детских садах и других местах массового пребывания людей. Раньше такое число жалоб принимали за месяц.
Как altapress.ru рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщения от анонимов не принимают. Если человек решил заявить о нарушении, диспетчер обязан записать его ФИО и контактные данные.
Жалобы передают в органы пожарной безопасности, там их распределяют по территориальным отделам. Однако проверку можно начать только с санкции прокуратуры.
Андрей Поздняков,
сотрудник пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю:
— Мы не можем начать внеплановую проверку без разрешения прокуратуры. Обычно такие жалобы рассматривают в течение трех дней. Как только дают "добро" на проведение проверки, наш инспектор выдвигается на место, изучает материалы поступившего запроса, принимает по нему решение.
В среднем каждую жалобу рассматривают в течение 10 дней, хотя по закону на это отводится 30 суток.
Сообщить о нарушениях требований пожарной безопасности в организациях Алтайского края можно по круглосуточному телефону доверия МЧС:
8 (3852) 65-82-19.
18 апреля в Барнауле закрыли ТЦ "Район", в котором нашли множество нарушений пожарной безопасности. В Бийске с 14 апреля приостановил работу ТРК "Воскресенье". Также под угрозой закрытия находятся ТОЦ "Гулливер" и ТЦ "Первомайский". Сейчас в суде рассматриваются ходатайства прокуратуры об их закрытии на время устранения нарушений.
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