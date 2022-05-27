Диетолог рассказал, какая привычка приводит к перееданию

Что приводит к перееданию, объяснил URA.RU диетолог, директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии Михаил Гинзбург.

По словам Гинзбурга, человек съедает больше, когда быстрее жует и глотает.

«Дело в том, что сигналы сытости и пресыщения у людей немного запаздывают», — отметил врач.

Врач рекомендует есть медленно. Однако, уточнил он, многое зависит от дополнительных факторов.

При приеме пищи не следует отвлекаться, сказал диетолог.

«(Необходимо. — Прим. ред.) есть смакуя, тщательно пережевываю, разбираясь во вкусах», — подчеркнул он.

Кроме того, лучше выбирать продукты, богатые пищевыми волокнами, овощи и зелень. «Решить проблему с перееданием можно и нужно», — заключил эксперт.

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