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Здоровье

Единичный солнечный геоудар по Алтаю перерастет в затяжной магнитный шторм

Земля 7 октября атакована мощными выбросами плазмы Солнца.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

В своем пике геомагнитная буря достигнет показателей красной зоны активности, пишет kurer-sreda.ru.

На солнце даже возникли темные пятна. В зоне геомагнитных бурь оказался Алтай.

Длительный период солнечной активности начнется с 8 октября и продолжится до 10 октября.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Пики ярости в октябре

Точные даты многодневных штормов и пики ярости 15, 20, 21, 27, 28, 29, 30 октября.

Ранее мощнейший рост активности зафиксировали на Солнце. Всего с 1 октября на Солнце произошло 35 вспышек.

Здоровье

По мнению специалистов, 60% населения разных стран мира являются метеочувствительными людьми.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Сильнее всего в дни магнитных бурь страдают нервная и сердечно-сосудистая системы. Увеличивается выброс адреналина в кровь, что способствует повышенному тонусу сосудов, а кровь сгущается. Поэтому больше всего страдают ткани организма от кислородного голодания — кровь не поступает в нужном количестве к тканям организма.

Гаджеты и миграция

Мощная вспышка на Солнце может привести к масштабным сбоям. Также геомагнитные бури оказывают негативное влияние на работу точной электроники.

Ранее сообщалось, что миру грозит «интернет-апокалипсис» из-за мощной вспышки на Солнце.

Считается, что слабая буря может спровоцировать незначительные сбои в работе энергосистем и повлиять на пути миграций птиц и животных.

Более сильные бури сказываются на коротковолновой связи и навигационных системах, а также могут вызвать перепады напряжения в промышленных сетях.

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