Опасно и непредсказуемо. Невролог предупредил о столбнячной палочке, обитающей на дачных участках

По словам медика, столбнячная палочка на дачах обитает повсюду. Она может быть в почве и прочих местах с фекалиями животных.
«Эта бактерия может быть в составе микрофлоры кишечника человека или животного, не принося организму никакого вреда. Но стоит только ей попасть на поврежденный участок кожи, как стремительно начинается развитие болезни», — подчеркнул Труханов.
Невролог добавил, что столбнячная палочка вырабатывает токсин, который по степени ядовитости уступает только ботулиническому токсину. Он проникает в мышцы, а оттуда — доходит до спинного мозга по сосудам и нервным тканям, вызывая спазмы мышц и судороги.
Дальше, повреждая нейроны, токсин подбирается к головному мозгу, а это из-за этого может нарушиться дыхательный центр и остановиться дыхание.
Столбнячная палочка попадает в организм после укуса животного или травмы — например, пореза.
«Как правило, проходит 7−8 дней до начала заболевания. Чем дальше поражение кожи от головы, тем медленнее прогрессирует болезнь, но течение ее является непредсказуемым и остановить ее непросто», — отметил Труханов.
Справка
Столбняк — крайне опасное инфекционное заболевание, поражающее нервную систему. Без своевременного лечения в большинстве случаев протекает в сложной форме и заканчивается остановкой дыхания.
Избежать проблемы помогает прививка. А в случае травмы на улице, уточнил Петр Труханов, необходимо сразу обработать рану, а затем — обратиться в травмпункт или другое лечебное учреждение за помощью.