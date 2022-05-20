Опасно и непредсказуемо. Невролог предупредил о столбнячной палочке, обитающей на дачных участках

На дачном участке может находиться столбнячная палочка — возбудитель столбняка. Об этом в беседе с « Лент ой.ру » предупредил врач-невролог медицинской клиники НАКФФ Петр Труханов.

По словам медика, столбнячная палочка на дачах обитает повсюду. Она может быть в почве и прочих местах с фекалиями животных.

«Эта бактерия может быть в составе микрофлоры кишечника человека или животного, не принося организму никакого вреда. Но стоит только ей попасть на поврежденный участок кожи, как стремительно начинается развитие болезни», — подчеркнул Труханов.

Невролог добавил, что столбнячная палочка вырабатывает токсин, который по степени ядовитости уступает только ботулиническому токсину. Он проникает в мышцы, а оттуда — доходит до спинного мозга по сосудам и нервным тканям, вызывая спазмы мышц и судороги.

Дальше, повреждая нейроны, токсин подбирается к головному мозгу, а это из-за этого может нарушиться дыхательный центр и остановиться дыхание.

Столбнячная палочка попадает в организм после укуса животного или травмы — например, пореза.

«Как правило, проходит 7−8 дней до начала заболевания. Чем дальше поражение кожи от головы, тем медленнее прогрессирует болезнь, но течение ее является непредсказуемым и остановить ее непросто», — отметил Труханов.