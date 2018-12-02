Американских военных напугали «революционным» российским «Пенициллином»

По данным издания, комплекс работает по совершенно новому принципу, нежели мировые аналоги: определяет выстрел, направление полета и попадание минометных снарядов с помощью звука. «Пенициллин» способен за пять секунд определить источник выстрела на расстоянии в 25 километров и «услышать» хлопок двери. При этом комплекс полностью автоматизирован.
Судя по характеристикам, комплекс, вероятно, будет сложно обнаружим. Но это еще придется проверить, отмечает издание.
Кто за комплекс «Пенициллин»?
По официальным данным, комплексы звуковой и тепловой разведки разрабатывает питерский НИИ «Вектор» с 2006 года. Аппаратуру устанавливают на шасси КамАЗа. В оптико-электронном модуле шесть телевизионных и шесть тепловизионных камер. Серийное производство планируют начать в январе 2019 года.