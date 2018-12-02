Американских военных напугали «революционным» российским «Пенициллином»

Новый российский комплекс звукотепловой артиллерийской разведки 1Б75 «Пенициллин» может стать прорывом в борьбе с «американской тяжелой артиреллией» и тем самым произвести революцию в вооружении, как сделал его тезка в медицине. Об этом пишет National Interest.