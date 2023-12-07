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Жизнь

Аномальные морозы и планы на Чуйский тракт. Что произошло в Алтайском крае 7 декабря

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 7 декабря.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Алтайском крае объявлено штормовое предупреждение из-за аномальных морозов. Они продлятся как минимум до 13 декабря.
  • В регион приедут 65 новых автобусов, мост на Новом рынке открыт, развязка на Змеиногорском тракте готова на 50%, а Чуйский тракт нужно разгрузить — почитайте, о чем еще отчитались и что задумали в Минтрансе.
  • В 2023 году Алтайский край соберет коло 4,7 млн тонн зерновых и зернобобовых культур. Предварительные данные озвучили в Минсельхозе. По пшенице произошло снижение, по гречихе – рекорд.
  • В Алтайском крае на маршрут «Барнаул – Артышта-II» вышел абсолютно новый электропоезд ЭП3Д. В первый рейс его отправляли торжественно.
  • Придорожный комплекс «Горная страна» (в котором, кстати, два года назад обедал Михаил Мишустин), после пяти лет ожидания наконец-то подключат к газу.
  • Глава «Жилищной инициативы» — крупнейшего застройщика региона, — Юрий Гатилов рассказал в интервью о развитии центра Барнаула и дефиците земли, а также о перспективах Белокурихи и Бийска.

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