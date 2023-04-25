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Жизнь

Айтишники, грибники и заводчане. Что произошло 25 апреля в Алтайском крае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 25 апреля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Сегодня, в Родительский день, тысячи барнаульцев поехали навестить могилы своих близких. Смотрите наш репортаж с Власихинского кладбища — где, кстати, похоронено немало известных в крае людей.
  • Алтайский фотограф Евгений Борисов готовится к плаванию на остров Врангеля и мыс Дежнева, а потом отправится к пингвинам в Южную Джорджию. Почитайте, как это — снимать животных по всему миру и совсем не думать о том, чтобы сменить машину или купить где-то дом.
  • В госархиве открыли выставку, посвященную воинской доблести жителей Алтайского края. Там можно увидеть сотни исторических артефактов — от XVIII века до афганской войны.
  • Алтайские грибники рассказали, когда в 2023 году стартует сезон (гораздо позже обычного) и как понять, что уже точно пора в лес на «охоту».
  • Акушер-гинеколог из Барнаула Римма Дерявкина получила звание «Заслуженный врач РФ». 24 года она ведет прием в Консультативно-диагностическом центре, проводит сложные операции, а во время пандемии коронавируса — работала в «красной зоне».
  • Барнаульский филиал завода «Кучуксульфат» переехал в офис, который когда-то обустраивала для себя студия разработки игр Zefir Games. Стильный офис находится в старинном барнаульском особняке, айтишники его покинули.
  • По данным Гидрометцентра, к концу недели в Алтайском крае наступят по-летнему жаркие дни. Обещают до +27 градусов уже 28 апреля.
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