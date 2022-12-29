В Алтайском крае обеспечена возможность для догазификации 21 тысячи домовладений

В 2021 году Президент РФ Владимир Путин поручил запустить программу догазификации, чтобы подключить к сетевому газу максимальное число россиян. О ходе реализации программы в Алтайском крае и планах на 2023 год рассказал генеральный директор ООО «Газпром газораспределение Барнаул» Евгений Григоренко .

— Евгений Владимирович , объясните , что подразумевается под термином «догазификация», кто может стать участником программы и что для этого нужно?

— Догазификация — это подведение газа до границ земельного участка в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств граждан. Для присоединения к программе гражданину нужно подать заявку на портале Единого оператора газификации и прикрепить копии документов: паспорта, право собственности на дом и землю, ИНН, СНИЛС. Заявку также можно подать через портал Госуслуг, МФЦ, на сайте нашей компании или в клиентских центрах «Газпром газораспределение Барнаул».

— Каковы дальнейшие шаги?

— Собственник дома должен за собственные средства построить газовые сети в границах участка, сделать разводку в доме, приобрести и установить газовое оборудование. Такое подготовленное домовладение специалисты газораспределительной компании подключают к сети газоснабжения бесплатно.

Вместе с тем, Правительством Алтайского края и Алтайским краевым Законодательным Собранием проработан вопрос о поддержке отдельных категорий граждан в части субсидирования затрат на частичную компенсацию стоимости работ по разводке газа внутри участка, приобретения минимально необходимого набора газового оборудования и строительства газовых сетей в границах участка.

На проведение проектных работ, монтаж внутридомового газопровода и покупку газового оборудования жителям края Россельхозбанком предоставляется льготный кредит под 3,25% годовых.

— Расскажите подробнее о параметрах и потенциале программы.

— В 2021 году по совместным с муниципалитетами оценкам потенциал догазификации оценен более чем в 103 тысячи домовладений, расположенных в 17 газифицированных городах и районах Алтайского края. Это как раз те домовладения, к которым в перспективе может быть подведен газ по программе догазификации.

Осенью 2021 года Правительством Российской Федерации утверждены новые правила технологического присоединения к сетям газораспределения № 1547. По новым правилам из программы исключены домовладения, расположенные в границах СНТ, не входящих в населенные пункты. Если же СНТ включен в состав населенного пункта, то догазификация на него распространяется — газовые сети к границам товарищества подводятся бесплатно, распределение по участкам происходит за счет членов СНТ.

После актуализации данных о потенциале для формирования итогового пообъектного план-графика догазификации была уточненена формы собственности объектов догазификации (домов) и их соответствие критериям программы. Важно — для участия в программе догазификации требуется оформленное право собственности на дом и участок.

В результате проведенной работы 27 июня 2022 г постановлением Правительства Алтайского края № 231 утвержден план-график, предусматривающий догазификацию 58 110 домовладений в 108 населенных пунктах Алтайского края. Все это — домовладения, соответствующие критериям догазификации.

Алтайские газовики. Фото: компания «Газпром газораспределение Барнаул».

— Насколько популярной оказалась программа у жителей нашего региона? Сколько заявок принято , сколько выполнено?

— От жителей Алтайского края принято в работу с полным пакетом документов 25 398 заявок, из них 93% уже переведены в договоры. В рамках заключенных договоров уже проектируются и строятся газовые сети

Кроме того, для обеспечения технической возможности газификации домовладений строятся внутрипоселковые сети. На сегодня техническую возможность газификации получили 21 086 домовладений. В рамках действующих договоров построены газовые сети до границ 10 000 земельных участков.

Догазификация в Алтайском крае требует строительства внутрипоселковых сетей большой протяженности. В текущем году проведены дополнительные подготовительные инженерные работы для актуализации имеющихся данных по топогеодезическим исследованиям. Это необходимо для того, чтобы проектировать сети.

Строительство ведется не только силами подразделений нашей компании, но и сторонними подрядчиками, которые проходят соответствующие конкурсные процедуры. Они привлекаются для ускорения исполнения заявок от жителей.

— Евгений Владимирович , расскажите какие итоги 2022 года и планы на реализацию программы в следующем году?

— Догазификация как механизм подключения домовладений к газоснабжению в уже газифицированных населенных пунктах объявлена бессрочной. Поэтому мы продолжаем принимать заявки от жителей Алтайского края и не прекращаем строительно-монтажные работы, несмотря на зимний сезон. Работы предстоит немало, однако все поданные заявки будут выполнены, и тогда оценить удобство и экономичность газа смогут тысячи новых потребителей.