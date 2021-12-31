Игра на повышение: как на Алтае выросли цены, ковидные цифры и политическая интрига. ТОП-10 событий 2021 года

Редакция altapress.ru по случаю окончания 2021 года подготовила для своих читателей традиционный рейтинг главных событий завершающегося календарного периода. В его составлении приняли участие более 20 экспертов из самых разных сфер и отраслей — министры, депутаты, предприниматели, общественники, руководители компаний. ТОП-10 событий года в Алтайском крае — в нашем материале.

Как проходило голосование Редакция altapress.ru предложила экспертам список из 20 событий 2021 года, которые, по нашему мнению, оказали наибольшее влияние на жизнь Алтайского края и были наиболее заметны в федеральной и общемировой повестке. Каждому эксперту предлагалось выбрать ТОП-10 событий из приведенного списка. Места в итоговом рейтинге были определены по сумме набранных баллов.

Магазин продуктов. СС0

1 место

22 балла

Повсеместный рост цен

Несмотря на то, что 2021-й прошел под знаком продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, главной тенденцией завершающегося года эксперты altapress.ru назвали повсеместный рост цен.

В данном случае, действительно, не заметить сей негативный тренд в этом году было очень сложно — на удорожание всего указывают и простые граждане, которые каждый день видят ценники в магазинах, и бизнесмены, сетующие на то, что закуп самого разного сырья теперь требует куда более существенных сумм.

О росте цен в ходе своей недавней итоговой пресс-конференции высказывался и губернатор Алтайского края Виктор Томенко.

В частности, глава региона признал: «Вопрос очень острый, потому что все, что касается роста цен, особенно на продукцию первой необходимости и ежедневного использования, — это напрямую очень быстро влияет на уровень жизни людей. К сожалению, в этом году тенденция продолжилась, очень серьезный рост цен наблюдаем на все, что мы используем в нашей жизни, на все, что нас окружает. Темпы значительные, некоторые виды продукции подорожали на десятки процентов, а некоторые в разы — в два, в два с половиной раза».

Виктор Томенко , губернатор Алтайского края. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

2 место

21 балл

Антиковидные ограничения выходят на новый уровень , введение QR-кодов

В качестве второго по значимости события 2021 года эксперты altapress.ru выделили формирование «новой реальности», связанной с общефедеральной волной антикоронавирусных ограничений. Напомним, что в Алтайском крае с 30 октября 2021 года был введен пропускной QR-режим в торговых центрах.

С 15 ноября практику пропуска по QR-кодам расширили на театры и кинотеатры, цирки и концертные залы, учреждения клубного типа, бассейны, фитнес-клубы и спортивные объекты, учреждения досуга, гостиницы, пансионаты, дома и базы отдыха, санатории и круглосуточные детские лагеря, объекты общественного питания.

Сертификат о вакцинации. QR-код. altapress.ru

3 место

20 баллов

Пандемия коронавируса

Весьма предсказуемо в тройку наиболее важных событий года попала продолжающаяся пандемия COVID-19. Сухие цифры — к 27 декабря 2021 года обще число заболевших коронавирусом в регионе составило 117 657 человек, в том числе 10 350 детей.

За время пандемии к указанной дате в крае выздоровели 96 547 человек, умерли 7929 человек.

Красная зона. altairegion22.ru

4 место

19 баллов

Проблема нехватки медицинских кадров в Алтайском крае в 2021 году обрела наибольший масштаб за последние годы

В контексте всех ковидных проблем 2021 год стал для системы здравоохранения в Алтайском крае настоящим вызовом с той точки зрения, что в регионе вопрос кадрового голода в медицине вышел на ведущие позиции.

Так, губернатор Виктор Томенко констатировал, что на Алтае год от года снижается обеспеченность медицинским персоналом. «Мы с вами видим, что у нас 8058 врачей в государственных учреждениях. А надо бы на полторы тысячи больше. Среднего медицинского персонала у нас 21200 человек, а надо бы иметь 25200, то есть на четыре тысячи надо наращивать», — подчеркивал глава региона.

Деньги. Финансы. pexels.com

5 место

17 баллов

Алтайский край вошел в перечень регионов , которым будут выделены инфраструктурные кредиты

Важным достижением завершающегося года эксперты altapress.ru называют тот факт, что наш регион добился права на получение так называемых инфраструктурных кредитов. Такой механизм поддержки субъектов Федерации в начале года анонсировал президент Владимир Путин. Алтайский край, как регион, выдерживающий образцовую финансовую дисциплину, получил право в числе первых рассчитывать на получение инфраструктурных кредитов.

Ожидается, что именно за счет этих средств в регионе будут построены, либо капитально отремонтированы дороги, мосты, путепроводы через железнодорожные пути в Алтайском, Заринском, Солтонском районах, в Белокурихе, Заринске и Барнауле, реконструированы сети электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и ливневой канализации в краевой столице, модернизирован один и питающих энергетических центров в Смоленском районе.

Выборы-2021. Анна Зайкова/altapress.ru.

6 -7 места

16 баллов

Выборы депутатов Госдумы и нового созыва АКЗС. Алтайский край собрал рекордный за последние годы урожай зерна

Шестое и седьмое места в нашем рейтинге поделили события из сферы политики и экономики. Эксперты altapress.ru в равной степени оценили важность большой выборной и уборочной кампаний-2021.

Напомним, что по итогам выборов в нашем регионе существенно изменилась конфигурация краевого Заксобрания, а валовой сбор зерновых и зернобобовых культур на Алтае оценили показателем 5,7 млн тонн. Кстати, помимо зерновых, существенное увеличение сбора произошло и по масличным культурам.

Массовая вакцинация от коронавируса в Барнауле. Анна Зайкова/altapress.ru.

8 место

15 баллов

Массовая вакцинация населения

В продолжение ковидной тематики нельзя не упомянуть и то, что 2021 год прошел под знаком массовой вакцинации населения. Так, по состоянию на 27 декабря, в Алтайском крае прививалось 1 150 195 человек, в том числе 67 348 человек получили первую прививку, 1 026 225 человек были полностью привиты, 56 622 человека получили повторную вакцинацию.

Вариант размещения стелы «Город трудовой доблести». пресс-служба администрации Барнаула.

9 место

14 баллов

Барнаул удостоился почетного звания «Город трудовой доблести»

Столица Алтайского края в 2021 году по праву удостоилась почетного звания «Город трудовой доблести». Весной текущего года президент Российской Федерации Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Почетное звание присваивается городам Российской Федерации, жители которых «внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность».

Наручники. Преступление. Криминал. CC0

10 место

12 баллов

Громкие уголовные дела в отношении чиновников

Замыкает ТОП-10 событий 2021 года череда громких уголовных дел, возбужденных в текущем году в отношении алтайских чиновников. Ряды осужденных высокопоставленных лиц Алтайского края в 2021 году пополнились новыми именами.

Так, уже понесла наказание бывшая заместитель председателя правительства Алтайского края Ирина Долгова, причастная к превышению должностных полномочий в сфере лекарственного обеспечения граждан. Ей дали три года условно.

Аналогичный срок получили экс-представитель губернатора Алтайского края в АКЗС Стелла Штань и директор частного детского сада Елена Воротникова, похитившие в составе организованной группы 14 млн рублей, выделенных на реализацию госпрограммы.

Стелла Штань в суде. altai-krai.sledcom.ru

К девяти годам колонии приговорили бывшего заместителя главы администрации Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Сергея Демина. За взятку в 15 млн рублей он обеспечил выделение участка под строительство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

В колонию отправился и бывший директор «Барнаулкапстроя» Александр Канаков, за взятку в размере 3 млн рублей лоббировавший интересы коммерческой организации.

Ожидает вердикта суда и бывший министр транспорта Алтайского края Александр Дементьев, которого также обвиняют во взяточничестве.

Задержание Александра Дементьева. Скриншот оперативной съемки