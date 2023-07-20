21 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Китай, Рубцовск и паразиты. Что произошло в Алтайском крае 20 июля

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 20 июля.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • 13-летний мальчик из Бийска, которого пять дней искали десятки волонтеров и полиция, найден погибшим.
  • Китайские импортеры стали активнее скупать алтайское масло и лен — рост (даже, можно сказать, взлет) поставок на конкретных цифрах продемонстрировала барнаульская компания «Русан».
  • В Алтайском крае, как и в целом по стране, участились ЧП в домах престарелых, реабилитационных центрах и приютах для бездомных. Вот самые резонансные случаи и мнения по этому поводу.
  • Люди вновь недовольны тем, как идет подготовка к скандальному рок-фестивалю «Ветер Сибири» — они засыпают организаторов вопросами о логистике, пропитании и проживании, но не получают четких ответов.
  • В Рубцовске 12 человек заразились церкариозом. Все они купались в несанкционированных водоемах.
  • «Мария-Ра» построит магазин там, где никогда не строила. Мы посмотрели, каким он будет (и где).
  • 90 лет назад родился Виктор Казаринов. Почитайте, чем запомнился бывший главный архитектор Барнаула, рекордсмен по генпланам, автор той самой лестницы и далеко не только ее.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем телеграм-канале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость