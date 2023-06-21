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Жизнь

Лес в огне, завод в Ребрихе и стоимость всего. Что произошло в Алтайском крае 21 июня

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 21 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Лесной пожар в Егорьевском районе продолжает распространяться с чудовищной скоростью. Огнем уже охвачено более 7000 га. На помощь алтайским спасателям прибудут десантники «Авиалесоохраны» из Ханты-Мансийска.
  • Уровень воды в Оби в районе Барнаула не дошел до критического и начал спадать. На 21 июня он составляет 557 см (критической считается отметка в 560 см).
  • Cоюз SEUS планирует запустить в Ребрихе завод по выпуску растительных масел. Его продукция будет ориентирована, прежде всего, на экспорт. И первый в очереди — Китай.
  • ЦБ РФ опубликовал данные, согласно которым цены в Алтайском крае растут медленнее, чем в Сибири и России. В мае годовая инфляция ускорилась и составила 1,85% — однако это ниже, чем в СФО (1,98%) и в целом по РФ (2,51%). Инфляционные тренды региона соответствуют общероссийским: растет стоимость непродовольственных товаров и услуг, в то же время продукты питания дешевеют.
  • Жители Алтайского края смогут приобретать билеты на поезда дальнего следования в рассрочку. Но выгодно ли это? Мы посчитали, в каких случаях плацкарт будет неплохим решением, а в каких лучше выбрать перелет.
  • В Барнаул впервые приехал с гастролями Астраханский ТЮЗ. Посмотрите, какие спектакли он нам привез.

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