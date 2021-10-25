Мэр Барнаула прокомментировал грядущее введение QR-кодов

Важно нарастить темпы вакцинации от коронавируса, пришли к выводу участники совещания в администрации Барнаула. Введение QR-кодов должно простимулировать горожан поставить прививку.

На этой неделе планируется проведение городского штаба, на котором более подробно рассмотрят сложившуюся ковид-ситуацию и примут решения по вопросам, связанным с противодействием распространению вируса.

«Планируемое введение QR-кодов, свидетельствующих о прохождении вакцинации, будет стимулировать граждан к тому, чтобы ее пройти. Будет определен перечень мест, при посещении которых QR-коды станут обязательными» — цитирует Вячеслава Франка пресс-центр мэрии.

Пока же представители мэрии вместе с полицией и Роспотребнадзором неустанно проводят рейды по магазинами, общепиту и сфере услуг.

Например, в Индустриальном районе на семь суток закрыли кафе-бар «Огонь и лед» за повторное нарушение антиковидных мер. Заведение опечатали, материалы о наложении штрафа и дальнейшей приостановке деятельности передали в суд.

Франк поручил не снижать количество рейдов и продолжать привлекать нарушителей к ответственности.

Ранее жители Барнаула пожаловались на огромную очередь в пункте вакцинации в «Геомаркете».