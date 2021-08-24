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Жизнь

Нападал, сидел, сбегал. Что известно об алтайском следователе-маньяке и какой приговор ему вынесли на Кипре

Причастность экс-следователя из Республики Алтай к серии изнасилований нарекли «вопиющим, единичным случаем». За что с 2013 года судили сотрудника правоохранительных органов Александра Сатлаева, как он сбежал за рубеж и какие наказания вменяли молодому насильнику — в материале altapress.ru.

Александр Сатлаев на суде.
Александр Сатлаев на суде.
Кадр из видео Александра Тырышкина, gorno-altaisk.info
1 Начало истории

В октябре 2013 года 23-летний следователь из Горно-Алтайска Александр Сатлаев предположительно изнасиловал 31-летнюю местную жительницу.

Возможного маньяка задержали 25 октября. В следственных органах в течение нескольких месяцев проверяли психическое состояние мужчины и выясняли обстоятельства произошедшего — чтобы подтвердить причастность следователя к изнасилованию.

Тогда Сатлаева уволили из Следственного комитета.

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

По результатам работы комиссии от должностей отстранили руководителя регионального Следкома, его заместителя и непосредственного руководителя задержанного. В отставку ушел отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.

2 Виновен или нет?

Как выяснило следствие, у Александра Сатлаева была не одна жертва. По версии правоохранительных органов, на городских улицах он нападал на незнакомок с декабря 2012 по октябрь 2013 года.

Маньяк насиловал женщин. Отмечается, что в ряде случаях преступления не были доведены до конца по независящим от насильника обстоятельствам.

Насилие.
Насилие.
СС0
3 Прикрывался положением

Следователь тщательно скрывал свои наклонности и продолжал служить. В июле 2013-го он подписал отказ от возбуждения уголовного дела об изнасиловании. Того, к которому был причастен сам. Александр умышленно указал, как основание, отсутствие заявления у потерпевшей.

Подозреваемый не знал, что уже попал в поле зрение коллег — они разрабатывали версию о его причастности к инциденту.

4 Наказание

В июле 2015-го бывшему следователю вынесли приговор за 4 изнасилования и 4 покушения. В октябре того же года наказание ужесточили до 6,5 лет (вместо 6) в колонии общего режима.

Александр Сатлаев в суде.
Александр Сатлаев в суде.
скрин ролика на YouTube

Отбывать срок мужчина должен был до весны 2020 года.

Кроме того, Сатлаева обязали выплатить штраф 75 тыс. рублей и компенсацию пострадавшим более 250 тыс. рублей.

5 Взялся за старое

В марте 2019-го Сатлаева освободили по УДО.

Ориентировка по розыску Александра Сатлаева.
Ориентировка по розыску Александра Сатлаева.
gorno-altaisk.info

В августе стало известно, что в Барнауле в одном из подъездов на улице Интернациональной изнасиловали 17-летнюю девушку. Подозреваемым стал следователь-маньяк.

В ориентировках говорилось, что обвиняемый носит модельную стрижку и передвигается на автомобиле Mitsubishi Lancer.

Вину в содеянном экс-правоохранитель не признал. Но ДНК, взятые у потерпевшей, совпали с образцами преступника.

6 Бежал за границу
Тюрьма, заключение.
Тюрьма, заключение.
CC0

В Барнауле алтайского насильника отыскать не смогли. В сентябре 2019 года его, объявленного в федеральный розыск, заметили на севере Кипра, в Керинии. Там же его нашли по записям с видеокамер и арестовали.

Сатлаев напал на местную жительницу: придушил ее, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро. Затем преступник сбежал.

Более того, представитель полиции города Аднан Кардешлер заявил, что поочередно произошли три нападения на женщин с похожим «почерком»: нападавший подходит сзади, душит и насилует жертву.

Поддельный штамп в паспорте.
Поддельный штамп в паспорте.
Скриншот с youtube.com

На Северный Кипр ранее судимый добрался из Турции через Казахстан по поддельным документам.

7 Герой интернета

В 2019 маньяка разглядели на видео YouTube-блогера из Ростова.

Александр Зубко из Ростова рассказывал, что любит путешествовать. О том, где бывает и с кем общается, он делился с подписчикам своего блога. К примеру, в августе Александр отдыхал на северном Кипре и там познакомился со свои новым другом Алексом (Сатлаевым. — Прим. ред.).

Алекс не рассказывал, что в России его ищут как преступника-рецидивиста.

«Алекс у нас из Сибири. Наверное, Алекс „потерялся“ из России, просто мне не признается. Говорит, решил попутешествовать», — сказал о Сатлаеве блогер.

8 В подвешенном состоянии

Экс-следователь дал показания в суде на Кипре. Известно, что за грабеж при отягчающих обстоятельствах ему грозило пожизненное заключение.

Александр Сатлаев дает показания на Кипре.
Александр Сатлаев дает показания на Кипре.
www.gundemkibris.com/

На этом сведения о маньяке закончились. Дело поставили на паузу. Экстрадиция Сатлаева на родину также осталась под вопросом.

9 Новые похождения

8 февраля 2021-го в 18:00 по местному времени Александр Сатлаев бежал из тюрьмы на Кипре. Он воспользовался открытой на время доставки продуктов дверью.

Беглеца удалось вернуть за решетку. Его задержали в городе Доганкей. Там в отсутствие хозяев он прятался в чужом доме.

Александр Сатлаев на суде.
Александр Сатлаев на суде.
Кадр из видео Александра Тырышкина, gorno-altaisk.info
10 Окончательная мера пресечения

30 апреля 2021 года следователя-насильника приговорили к 12 годам лишения свободы на Северном Кипре.

Сатлаев признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и побоях.

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