Нападал, сидел, сбегал. Что известно об алтайском следователе-маньяке и какой приговор ему вынесли на Кипре

В октябре 2013 года 23-летний следователь из Горно-Алтайска Александр Сатлаев предположительно изнасиловал 31-летнюю местную жительницу.
Возможного маньяка задержали 25 октября. В следственных органах в течение нескольких месяцев проверяли психическое состояние мужчины и выясняли обстоятельства произошедшего — чтобы подтвердить причастность следователя к изнасилованию.
Тогда Сатлаева уволили из Следственного комитета.
По результатам работы комиссии от должностей отстранили руководителя регионального Следкома, его заместителя и непосредственного руководителя задержанного. В отставку ушел отец подозреваемого, который занимал должность председателя Чемальского районного суда.
Как выяснило следствие, у Александра Сатлаева была не одна жертва. По версии правоохранительных органов, на городских улицах он нападал на незнакомок с декабря 2012 по октябрь 2013 года.
Маньяк насиловал женщин. Отмечается, что в ряде случаях преступления не были доведены до конца по независящим от насильника обстоятельствам.
Следователь тщательно скрывал свои наклонности и продолжал служить. В июле 2013-го он подписал отказ от возбуждения уголовного дела об изнасиловании. Того, к которому был причастен сам. Александр умышленно указал, как основание, отсутствие заявления у потерпевшей.
Подозреваемый не знал, что уже попал в поле зрение коллег — они разрабатывали версию о его причастности к инциденту.
В июле 2015-го бывшему следователю вынесли приговор за 4 изнасилования и 4 покушения. В октябре того же года наказание ужесточили до 6,5 лет (вместо 6) в колонии общего режима.
Отбывать срок мужчина должен был до весны 2020 года.
Кроме того, Сатлаева обязали выплатить штраф 75 тыс. рублей и компенсацию пострадавшим более 250 тыс. рублей.
В марте 2019-го Сатлаева освободили по УДО.
В августе стало известно, что в Барнауле в одном из подъездов на улице Интернациональной изнасиловали 17-летнюю девушку. Подозреваемым стал следователь-маньяк.
В ориентировках говорилось, что обвиняемый носит модельную стрижку и передвигается на автомобиле Mitsubishi Lancer.
Вину в содеянном экс-правоохранитель не признал. Но ДНК, взятые у потерпевшей, совпали с образцами преступника.
В Барнауле алтайского насильника отыскать не смогли. В сентябре 2019 года его, объявленного в федеральный розыск, заметили на севере Кипра, в Керинии. Там же его нашли по записям с видеокамер и арестовали.
Сатлаев напал на местную жительницу: придушил ее, выхватил сумочку с 300 турецкими лирами и 35 евро. Затем преступник сбежал.
Более того, представитель полиции города Аднан Кардешлер заявил, что поочередно произошли три нападения на женщин с похожим «почерком»: нападавший подходит сзади, душит и насилует жертву.
На Северный Кипр ранее судимый добрался из Турции через Казахстан по поддельным документам.
В 2019 маньяка разглядели на видео YouTube-блогера из Ростова.
Александр Зубко из Ростова рассказывал, что любит путешествовать. О том, где бывает и с кем общается, он делился с подписчикам своего блога. К примеру, в августе Александр отдыхал на северном Кипре и там познакомился со свои новым другом Алексом (Сатлаевым. — Прим. ред.).
Алекс не рассказывал, что в России его ищут как преступника-рецидивиста.
«Алекс у нас из Сибири. Наверное, Алекс „потерялся“ из России, просто мне не признается. Говорит, решил попутешествовать», — сказал о Сатлаеве блогер.
Экс-следователь дал показания в суде на Кипре. Известно, что за грабеж при отягчающих обстоятельствах ему грозило пожизненное заключение.
На этом сведения о маньяке закончились. Дело поставили на паузу. Экстрадиция Сатлаева на родину также осталась под вопросом.
8 февраля 2021-го в 18:00 по местному времени Александр Сатлаев бежал из тюрьмы на Кипре. Он воспользовался открытой на время доставки продуктов дверью.
Беглеца удалось вернуть за решетку. Его задержали в городе Доганкей. Там в отсутствие хозяев он прятался в чужом доме.
30 апреля 2021 года следователя-насильника приговорили к 12 годам лишения свободы на Северном Кипре.
Сатлаев признан виновным в изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и побоях.