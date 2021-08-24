Нападал, сидел, сбегал. Что известно об алтайском следователе-маньяке и какой приговор ему вынесли на Кипре

2 Виновен или нет?

Как выяснило следствие, у Александра Сатлаева была не одна жертва. По версии правоохранительных органов, на городских улицах он нападал на незнакомок с декабря 2012 по октябрь 2013 года.

Маньяк насиловал женщин. Отмечается, что в ряде случаях преступления не были доведены до конца по независящим от насильника обстоятельствам.