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Жизнь

Нью-Барнаул, первый град, приговор за уклонение. Что произошло в Алтайском крае 22 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 22 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ Алтайский край и Республика Алтай готовятся принять участников «Шелкового пути». Как пройдет ралли и почему без китайского финиша — рассказал один из организаторов.

◆ Виктор Томенко назначил на пост начальника управления по развитию предпринимательства Алтайского края Антона Слободчикова. Вот что мы о нем знаем.

◆ В Барнауле изменили сроки отключения горячей воды.

◆ Военнослужащего из Барнаула приговорили к 10 годам колонии за уклонение.

◆ В селе Солонешном водитель насмерть сбил 16-летнюю девочку и скрылся с места аварии.

◆ По городам Алтайского края прошелся град — первый в этом году.

◆ В Барнауле подвели итоги молодежного конкурса «Образ будущего». Смотрите, каким, по мнению студентов, должен стать Нью-Барнаул и кто выиграл 100 тысяч рублей.

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