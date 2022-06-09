С ресторанов McDonald's в Барнауле снимают вывески

В Барнауле демонтируют вывести с ресторанов McDonald’s. Уже скоро их заменят на новые и заведения вновь откроются.

«Макдональдс всё. С фасада ТЦ „Лето“ убирают вывеску крупнейшей сети ресторанов быстрого питания», — пишет паблик «Черное и белое Барнаул».

Также барнаульцы говорят, что с ТРЦ Galaxy вывеска исчезла с фасада и внутри ресторана.

Всего в Барнауле работают три ресторана сети — в ТЦ «Весна», ТРЦ Galaxy и в ТЦ «Лето».

Ранее стало известно, что 10 июня рестораны McDonald’s закроются и с 12 числа постепенно (начиная с Москвы) начнут возобновлять работу уже под новым брендом.

Логотип новых заведений уже показали, но название пока неизвестно.