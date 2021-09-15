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Жизнь

Сына бывшего вице-мэра Барнаула задержали, чтобы заточить на два месяца после угроз сотруднику ФСБ

Сын бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина, оскорбивший суд и угрожавший силовику расправой, получил статус подозреваемого и задержан на двое суток.

Сын бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина на оглашении приговора отцу.
Сын бывшего вице-мэра Барнаула Сергея Демина на оглашении приговора отцу.
кадр из видео.

Напомним, 10 сентября Демина приговорили к 9 годам и оштрафовали на 15 млн рублей. Семья бывшего чиновника устроила скандал в суде.

«Нельзя вам судьей быть! И прокурор такой же! В ж… у себе засуньте карточку!» — кричала Ольга Демина, употребляя различные слова и желая всем «сдохнуть».

Сын Демина также присутствовал на заседании, где высказал несколько крепких словечек и в адрес судьи, и в адрес прокурора, и в адрес других присутствовавших.

Накануне сообщили, что молодой человек спустя два дня после оглашения приговора угрожал сотруднику ФСБ, осуществлявшему оперативное сопровождение по уголовному делу.

«Октябрьский суд Барнаула рассмотрит ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца», — сообщили altapress.ru.

Кстати, против супруги бывшего чиновника и сына уже завели уголовное дело за неуважение к суду.

Ранее altapress.ru рассказал, как жители Алтайского края оскорбляли судей и что им за это было.

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