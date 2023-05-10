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Жизнь

Спасение на Оби, ожидание заморозков и «все нормально». Что произошло в Алтайском крае 10 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 10 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • В Барнауле водолазы спасли женщину, которая прыгнула в Обь с Нового моста. О происшествии спасателям сообщили сотрудники транспортной полиции. Женщина получила переохлаждение, ее госпитализировали.
  • Барнаульский ВРЗ увеличил выручку вдвое, а чистую прибыль — в 25 раз. При этом рост не связан ни с уходом иностранных компаний, ни с гособоронзаказом.
  • В Минкультуры сообщили, что Барнаул и Бийск скоро посетит спортивный комментатор Дмитрий Губерниев — он будет ведущим на концертах благотворительного проекта «Белый пароход».
  • У трехэтажного аварийного дома на ул.Смирнова в Барнауле обрушился фасад. По словам очевидцев, ответственные лица просто подмели тротуар, «сделав вид, что все нормально». Дом находится напротив сквера, но никто из пешеходов не пострадал.
  • Хирурги Алтайского онкодиспансера выполнили уникальную операцию, удалив 68-летнему пациенту злокачественные опухоли желудка и кишечника одновременно. Операция стала возможной благодаря тому, что мужчина вовремя обратился к врачам.
  • Барнаульский парк «Центральный» временно закрыли для посетителей. Там начались работы по благоустройству, на которое выделили 100 млн рублей. Завершить их планируют в конце 2023 года.
  • Жителей Сибири в ближайшие дни снова ожидают минусовые температуры: территорию накрывает холодный фронт с Урала. Так, по данным синоптиков, в Новосибирской области с 11 на 12 мая будет до -7 градусов.
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