Зачем алтайское предприятие вложило в пищевые "пузырьки" более 70 млн рублей

Производство пищевых "пузырьков" на Алтае . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Производство пищевых "пузырьков" на Алтае . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Производство пищевых "пузырьков" на Алтае . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Производство пищевых "пузырьков" на Алтае . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Производство пищевых "пузырьков" на Алтае . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим. Производство пищевых "пузырьков" на Алтае . Фото : Управление Алтайского края по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологим.

Предприятие выпускает 300 тонн диоксида углерода — пищевого углекислого газа. Вся продукция реализуется в Алтайском крае и Новосибирской области. Спрос на "пузырьки" растет с завидным постоянством.

Артем Рейзбих,

директор компании "Диоксид":

— Идея создания этого предприятия возникла в связи с высокой потребностью в углекислом газе у алтайских предприятий, которая постоянно растет. Несмотря на сложность и высокую стоимость оборудования, мы не побоялись и создали новую организацию, которая сейчас вышла на полную проектную мощность.

Новое оборудование на предприятии отечественного производства. Для обслуживания установки создали 10 новых рабочих мест.

Для чего нужен диоксид углерода?

Пищевой углекислый газ широко применяется в пищевой промышленности. В первую очередь он необходим при производстве безалкогольных напитков в качестве консерванта. Эта добавка благоприятно влияет на вкусовые свойства продуктов, повышая его освежающее воздействие.