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1 октября 5°C
Экономика

На Алтае предприниматели собирают подписи за снижение налога

Предприниматели Смоленского района Алтайского края собирают подписи под обращением, в котором просят о снижении ставки налога по «упрощенке» — упрощенной системе налогообложения (УСН), пишет сайт «Предгорие». Если ставку не снизить, многие будут вынуждены закрыться или перерегистрироваться в другом регионе, утверждают авторы обращения.

Налоги. Бизнес. Расчеты.
Налоги. Бизнес. Расчеты.
Pixabay.com

Что случилось?

С 1 января в России упраздняется «вмененка» — единый налог на вмененный доход. Малому бизнесу предложено перейти на упрощенку.

Смоленские предприниматели, большинство которых работают на «вмененке», подсчитали: новая система налогообложения грозит ростом платежей. Выдержать это способны не все.

Чего хотят предприниматели?

Неделю назад они начали сбор подписей под обращением, в котором просят снизить ставки по УСН. В Алтайском крае она составляет 6%. Есть в России регионы, где эта ставка меньше, даже 1%.

Если этого не сделать, некоторые вынуждены будут закрыться или пройти регистрацию в тех регионах, где ставка ниже.

Налоги. Бизнес. Расчеты.
Налоги. Бизнес. Расчеты.
Pixabay.com

Как они это обосновывают

«Предгорие» приводит расчеты председателя общественного совета по предпринимательству района предпринимателя Тимура Босиева.

Мы оказываем услуги, связанные с электричеством, и есть магазин. Услуги — на упрощенке, магазин — на едином налоге на вмененный доход.

Если говорить об услугах, то с того, что мы заработали, отдаем 6%. Тут ничего страшного нет. Если отдавать 6% с торговли, то работать будет нерентабельно, Мы же отдаем 6% не с прибыли, а со всего вала, с общей закупки, — объясняет Босиев.

По словам предпринимателя, нагрузка увеличится в 3 раза. И он раздумывает о том, чтобы перерегистрировать свой бизнес в другом регион, где налоговая ставка не 6%, а 1%.

Неизвестное будущее.
Неизвестное будущее.
Pixabay.com

Куда передадут обращение

Обращение после сбора подписей предприниматели направит в районную администрацию — чтобы та уже на уровне края защищала их интересы.

Мы надеемся, что руководство края нас услышит и также, как и в других регионах, примет 1% по упрощенке. Почему мы все живем в России, но в разных регионах все по разному? — говорит Тимур Босиев.

Ранее в алтайском отделении «Единой России» предположили, что часть предпринимателей, работавших на «вмененке», могли бы перейти на патентную систему налогообложения.

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