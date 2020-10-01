На Алтае предприниматели собирают подписи за снижение налога

Предприниматели Смоленского района Алтайского края собирают подписи под обращением, в котором просят о снижении ставки налога по «упрощенке» — упрощенной системе налогообложения (УСН), пишет сайт «Предгорие» . Если ставку не снизить, многие будут вынуждены закрыться или перерегистрироваться в другом регионе, утверждают авторы обращения.

Что случилось?

С 1 января в России упраздняется «вмененка» — единый налог на вмененный доход. Малому бизнесу предложено перейти на упрощенку.

Смоленские предприниматели, большинство которых работают на «вмененке», подсчитали: новая система налогообложения грозит ростом платежей. Выдержать это способны не все.

Чего хотят предприниматели?

Неделю назад они начали сбор подписей под обращением, в котором просят снизить ставки по УСН. В Алтайском крае она составляет 6%. Есть в России регионы, где эта ставка меньше, даже 1%.

Если этого не сделать, некоторые вынуждены будут закрыться или пройти регистрацию в тех регионах, где ставка ниже.

Налоги. Бизнес. Расчеты. Pixabay.com

Как они это обосновывают

«Предгорие» приводит расчеты председателя общественного совета по предпринимательству района предпринимателя Тимура Босиева.

Мы оказываем услуги, связанные с электричеством, и есть магазин. Услуги — на упрощенке, магазин — на едином налоге на вмененный доход. Если говорить об услугах, то с того, что мы заработали, отдаем 6%. Тут ничего страшного нет. Если отдавать 6% с торговли, то работать будет нерентабельно, Мы же отдаем 6% не с прибыли, а со всего вала, с общей закупки, — объясняет Босиев.

По словам предпринимателя, нагрузка увеличится в 3 раза. И он раздумывает о том, чтобы перерегистрировать свой бизнес в другом регион, где налоговая ставка не 6%, а 1%.

Неизвестное будущее. Pixabay.com

Куда передадут обращение

Обращение после сбора подписей предприниматели направит в районную администрацию — чтобы та уже на уровне края защищала их интересы.

Мы надеемся, что руководство края нас услышит и также, как и в других регионах, примет 1% по упрощенке. Почему мы все живем в России, но в разных регионах все по разному? — говорит Тимур Босиев.

Ранее в алтайском отделении «Единой России» предположили, что часть предпринимателей, работавших на «вмененке», могли бы перейти на патентную систему налогообложения.