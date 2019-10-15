«Русская кожа» запустила в Алтайском крае новый завод стоимостью 2 млрд рублей

Завод группы компаний «Русская кожа», в строительство которого вложили более 2 млрд рублей, начал работу в Заринске. Торжественный запуск предприятия состоялся 15 октября.

Открытие «Русской кожи» на Алтае неоднократно переносилось. Изначально предприятие планировали запустить к осени 2017 года, затем сроки сдвинулись на конец 2018 года. В итоге же завод начал производство только в октябре 2019-го.

На официальной церемонии открытия присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов.

Для гостей председатель совета директоров ГК «Русская кожа» Игорь Сурин провел экскурсию по заводу и ознакомил их с ассортиментом продукции, этапами производства, современным оборудованием, комплексом очистных сооружений.

Символический запуск завода состоялся после торжественного нажатия кнопки на плазменной панели почетными гостями.

Инвестиции в проект составили 2,1 млрд рублей. Завод сможет перерабатывать 600 тонн сырых шкур в месяц, объем выпуска кожевенных материалов — 100 000 квадратных метров в месяц. На предприятии будут трудиться около 200 человек.

Инвесторы подчеркивают, что за последние 20 лет подобные проекты в России не осуществлялись.