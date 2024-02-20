Милые швейцарские козочки, умирающая церковь и вредная работа из дома. Altapress.ru рекомендует почитать это, это и еще вот это

Привет! Я — Кристина Тарасова, выпускающий редактор altapress.ru. Из-за мороза в Алтайском крае могут отменить рейсовые автобусы . А 23 февраля и 8 марта поезда изменят расписание . Обязательно почитайте об этом, если собираетесь в поездку. Другие новости региона — в моей подборке.

Одинокую 147-летнюю церковь пытаются спасти в алтайском селе

Церковь в селе Волчно-Бурлинском возвели в 1877 году. Большую часть жизни она простояла в одиночестве. Примерно с 1920-х или 1930-х по сей день ни один священник не совершал в ней таинств и не призывал паству возлюбить ближнего. Все эти годы церковь стояла. И вот начала падать.

Деревянная, тусклая, покосившаяся. Такой ее застал 42-летний Николай Вознесенский, московский юрист и потомок ее первого священника. Как он пытается ее спасти — в материале altapress.ru.

На Алтае появятся продукты из молока швейцарских коз и испанских овец

Сельхозпредприятие «Алтайские луга» в Смоленском районе закупило поголовье молочных испанских овец породы ассаф. Из их молока будут делать сметану, твердые и полутвердые сыры. Продукты будут доступны только для отдыхающих в санаториях.

В прошлом году предприятие занялось молочным козоводством. Сейчас у «Алтайских лугов» 89 голов чистопородных зааненских (швейцарских) коз. 31 из них — дойные. Они дают по 95 литров молока в день. Из него делают масло, сыр, сметану и йогурт.

Милые видео с козочками можно посмотреть здесь.

Профессор ботаники рассказала секреты богатого урожая

Конец февраля — это самое подходящее время для того, чтобы сеять перцы и баклажаны. Южным растениям требуется больше времени для роста, рассказала профессор ботаники АлтГУ Татьяна Терехина.

Зимой солнца почти не бывает, поэтому рассаде понадобится специальная лампа. Для бюджетного варианта подойдет экран из фольги. Его нужно закрепить за растениями таким образом, чтобы свет из окна падал на них, отражаясь от фольги.

Землю, семена, удобрения ботаник советует покупать в садовых магазинах, а не в супермаркетах.

Помидоры. СС0

Что еще почитать?

Почему вредно и даже опасно носить работу домой, рассказал алтайский психолог. Если кратко: дома надо отдыхать, а не строить таблицы в Экселе. Но вы все равно почитайте.

О льготном жилье для заводчан заговорили в Алтайском крае на фоне давней проблемы.

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