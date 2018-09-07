Барнаулец сжег два автобуса, чтобы скрыть следы мелкой кражи

Согласно материалам уголовного дела, пьяный барнаулец ночью вышел из бара и увидел два припаркованных автобуса. Злоумышленник разбил окно и залез в салон.

Внутри мужчина нашел магнитолу, которая стоила не больше 1500 рублей. После этого, чтобы скрыть следы преступления, барнаулец развел в автобусе огонь.

В результате пожара один автобус сгорел полностью, а второй был значительно поврежден огнем. Сумма ущерба составила больше 2,8 млн рублей.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело направили в суд.