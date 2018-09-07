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Барнаулец сжег два автобуса, чтобы скрыть следы мелкой кражи

Житель Барнаула сжег два автобуса, заметая следы кражи. Сумма ущерба превысила 2,8 млн рублей, пишет прокуратура Алтайского края.

Пожар. Огонь.
Пожар. Огонь.
открытые источники (CC0)

Согласно материалам уголовного дела, пьяный барнаулец ночью вышел из бара и увидел два припаркованных автобуса. Злоумышленник разбил окно и залез в салон.

Внутри мужчина нашел магнитолу, которая стоила не больше 1500 рублей. После этого, чтобы скрыть следы преступления, барнаулец развел в автобусе огонь.

В результате пожара один автобус сгорел полностью, а второй был значительно поврежден огнем. Сумма ущерба составила больше 2,8 млн рублей.

Мужчина признал свою вину и раскаялся. Уголовное дело направили в суд.

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