В центре Барнаула произошло ДТП

О пострадавших не сообщается, отмечает "Инцидент Барнаул".
Судя по фото, иномарка потеряла управление и съехала с проезжей части.
Ранее сообщалось, что в Барнауле столкнулись две машины, а пострадали четыре.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Авария произошла на пересечении пр. Ленина и ул. Никитина.
О пострадавших не сообщается, отмечает "Инцидент Барнаул".
Судя по фото, иномарка потеряла управление и съехала с проезжей части.
Ранее сообщалось, что в Барнауле столкнулись две машины, а пострадали четыре.
Самое важное - в нашем Telegram-канале
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter