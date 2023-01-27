Конкурс архитектурной красоты. Какие здания Барнаула все-таки нравятся горожанам

Редакция портала altapress.ru и компания «Первый» завершили конкурс народного признания лучших архитектурных объектов « Барнаул — столица мира ». А итоги подвели на круглом столе, где известные архитекторы, девелоперы, крупные застройщики поговорили о том, как можно строить в городе красивые здания, и почему это не всегда получается.

Архитектор — идеолог

Руководитель компании «Первый» Евгений Ракшин начал беседу с мысли, что, как правило, девелопер в массовом сознании выступает неким дядюшкой Скруджем. Этому карикатурному персонажу ничего не интересно, кроме денег. Его единственная цель — максимальная прибыль.

«Зная большинство застройщиков Барнаула скажу, что это не так. Многие из них неравнодушны к своему делу и к городу. Зачастую им не хватает знания, терпения, настойчивости, чтобы добиться более красивого и интересного результата», — считает он. Более того, посыл конкурса заключался в том, чтобы показать — «прекрасное» не синоним «дорогое». Красивые объекты, как правило, одновременно и функциональны. Ценности, которые они предлагают, оправдывают вложение средств.

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

Маяком и главным идеологом, который может поддерживать в застройщике прекрасное, светлое и доброе, должен быть архитектор, уверен Ракшин. Специалист поможет найти решение, которое будет и приятным глазу, и удобным потребителю, и выгодным заказчику.

«Я считаю, архитекторы лукавят, когда не афишируют свою причастность к „страшному“ объекту, ссылаясь на то, что заказчик „так хотел“, — сказал бизнесмен. — Вряд ли есть застройщик, который говорит: „Слушай, запроектируй что-нибудь страшненькое“. Да, большинство желает уложиться в бюджет, получить прибыль, но всегда есть варианты. Не важно, сколько стоит здание, важно, как быстро его можно окупить».

По мнению Евгения Ракшина, современный потребитель покупает ощущения, а не только конкретный функционал или набор качеств. «Есть критерий „нравится“, — сказал он. — Предприниматель, потратившись на красоту и изящество, получает не меньше, а иногда больше того, кто этого не делал».

«Действительно, хорошие постройки имеют совершенно иную ценность, и их стоимость другая», — согласился с ним архитектор Александр Деринг.

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

Роман Куликов, один из учредителей компании «Аэрон», считает, что в современном городе красивым должен быть любой объект: хоть жилой, хоть промышленный.

«Это создает облик города или села, который остается с нами на десятилетие, — сказал он. — Приятно, когда через года здания сохраняют архитектурную красоту, вписываются в окружение. Я думаю, когда-нибудь будем проводить конкурс и на самое красивое промышленное предприятие. Ведь уже появляются новые объекты: не огромные железобетонные коробки, а нечто интересное, с проработанным цветовым решением и формой».

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

Созревшие

А вот архитектор Сергей Черепанов заметил, что одного энтузиазма зодчего мало: без «созревшего» заказчика ничего нельзя сделать. К счастью, в последнее время «созревает» все больше предпринимателей.

«Долгое время никто не просил ничего выдающегося. Наоборот — пытались экономнее, — сказал Черепанов. — Сейчас пришли новые тенденции. Появился шанс показать горожанам красоту».

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

«Созревшей» себя считает и группа компаний «Союз» — ее ЖК «Лапландия» попал в шорт-лист нашего конкурса «Барнаул — столица мира».

О том, как изменился подход в компании, откровенно рассказал директор новосибирского отделения Сергей Отмашкин: «Мы задумались о том, как было бы здорово, если бы наш покупатель при смене жилья в следующий раз не подумал бы ни об одном другом застройщике. Ранее, к сожалению, с „Временами года“ такие отношения с покупателями не складывались».

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

Сергей Отмашкин сказал, что при разработке нового ЖК «Лапландия» им пришлось послушать архитектора, и это было очень непривычно. «Но мы понимали: либо делаем хорошо, то есть так, как сказал Квасов, либо снова строим „Времена года“», — добавил он.

И проект выстрелил. По оценке руководства, все вложенные деньги не просто окупились — компания заработала несопоставимо больше, чем на любом прошлом объекте.

«А еще изменилось отношение людей, — подчеркнул Сергей Отмашкин. — Рабочие стали собой гордиться. Особенно это касается тех, кто делает фасады: сейчас они считают себя мегапрофессионалами».

Не на что и негде

Если с коммерческими стройками происходят положительные изменения, то тяга к экономии у бюджетных никуда не исчезает, считает председатель Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

«У нас самая дешевая стоимость квадратного метра рассчитывается, поэтому объекты и получаются типовыми, которые проще всего построить, — объяснил он. — Это от величины кошелька бюджетного зависит, конечно. Но если мы хотим шагать в ногу со временем, надо перестраиваться».

Не менее важная проблема — где эти «дешевые» школы строить. Особенно в центре Барнаула.

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

«К сожалению, без должного генплана нет квартальной застройки, — сказал Иван Харламов, декан строительно-технологического факультета АлтГТУ. — Здесь каждый дом сам по себе красивый. А инфраструктуры вокруг нет. Был в Москве в экспериментальных школах на 1000 человек с двумя-тремя спортзалами — но пока мы до этого не доросли».

Замглавы Барнаула по градостроительству и земельным отношениям Андрей Федоров заметил, что в центре города разработаны проекты планировок, в которых предусмотрены социальные объекты. Однако есть большое «но».

«У нас нет возможности выкупить земельные участки у собственников индивидуальных жилых домов — такого механизма просто нет», — сказал Федоров.

Поэтому пока у мэрии остается лишь два пути: ждать, пока Госдума поддержит спасительный законопроект, либо жестче регулировать застройку в центре города.

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

В ответ же на высказывания об экономии и качестве социальных объектов Андрей Федоров рассказал о новых проектах школ в кварталах 2009, 2010, 2012.

«Сейчас мы должны строить школы в семибальной сейсмике. Если ранее мы строили здание на 550 мест за 600 млн, то сегодня новый проект современной школы с учетом инфляции стоит 1,7 млрд рублей, — сказал Федоров. — Изменился конструктив, применили новые технологии, расширились классы, холлы, появилась двухуровневая библиотека. Школу оснащают современным оборудованием. Может быть, это проще, чем в ряде московских заведений, но тоже неплохо».

Сейчас «Барнаулгражданпроект» работает над школой на 1,3 тыс. мест, стоимость которой оценивают в 2,3 млрд рублей. «Может сегодня город позволить без федеральной программы строить такие заведения? Безусловно, нет, — сказал заместитель мэра. — Наша задача участвовать, доказывать, что мы можем строить эффективно и в сроки».

Куда движется строительство

Построить красивое современное здание сегодня невозможно без применения современных материалов и конструкций. Далеко не всегда строители могут найти нужные материалы. Однако лучшие представители алтайской стройиндустрии сегодня идут в ногу со временем.

Сооснователь группы компаний «АКТО» Александр Зайцев рассказал о нескольких тенденциях в сфере остекления зданий.

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

Основной тренд — рост роли архитектора и дизайнера. Появляется все больше интересных решений для фасадов со светопрозрачными конструкциями, увеличенной площадью остекления и применением алюминиевых фасадных систем.

В тренде — архитектурные стекла с низкой зеркальностью и высокими характеристиками тепло- и шумоизоляции. Они безопасны и защищают от солнца. Кроме того, все чаще на объектах применяют скрытые створки, плоские или структурные фасады и стеклянные углы.

Еще одно полезное решение — архитектурные вентиляционные алюминиевые створки, которые элегантно вписываются в экстерьер. А при размещении у оконного откоса они незаметны на фасаде, создают эффект тени. Как отметил Александр Зайцев, такое решение запроектировано в небоскребах на месте речного вокзала.

Появилась возможность изготавливать большие стеклопакеты 3 на 7 м. В перспективе — 3 на 9 м.

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

Гендиректор компании «ЗИАС Машинери» Константин Денисенко рассказал о новом композитном материале, который позволит архитекторам воплотить их самые смелые фантазии. Это стеклофибробетон — его можно выпускать в любой форме.

«Он позволят достаточно быстро создать интересный экстерьер, который вместе с подсветкой даст необычный вид, — добавил руководитель филиала „Восток“ этой компании Дмитрий Басалаев. — Его использовали, например, при строительстве московского ЖК „Бродский“ и Главного храма вооруженных сил России».

Кроме того, компания сама производит 3D-принтеры, которые использует в изготовлении фасадных материалов. На выставке в Дубаи ЗИАС недавно показал свою новую продукцию — бионические фасады.

Отобрать и признать

В финале круглого стола Евгений Ракшин и модератор Юрий Пургин вручили награды победителям конкурса «Барнаул — столица мира».

Как объяснил Евгений Ракшин, при этом организаторы преследовали свои цели.

Первая — подвигнуть архитекторов, прежде всего, думать, как создать красивое функциональное здание с разумной и экономически оправданной стоимостью.

Вторая — обратить внимание застройщиков на то, как выглядят их здания и прилегающие территории. И задуматься: быть может, функционально и технически простое здание, но с красивой архитектурой даст им большую выручку и хорошую репутацию?

Форму народного голосования организаторы тоже выбрали не случайно: хотелось, чтобы горожане сами выбрали лучшие, по их мнению, реализованные в Барнауле проекты.

«Это признание не профессионалов, коллег или комиссии, а простого гражданина, который видит эти здания, — сказал Евгений Ракшин. — Основная масса людей не обладает знанием золотого сечения, но чувствует: красиво или нет. Архитекторы, подобно застройщикам, должны зарабатывать себе репутацию, чтобы от этого зависела стоимость их услуг».

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

Altapress.ru провел тщательный отбор конкурсантов. Сначала мы попросили читателей присылать собственные снимки наиболее интересных, на их взгляд, зданий.

«Ежемесячно победитель получал небольшой приз. Так у нас набралось достаточно много интересных объектов. В лонг-лист попали те объекты, которые чаще всего оказывались на снимках», — рассказал Юрий Пургин.

Всего свой голос за лучшее здание отдали 11 тыс. человек. Пришлось позаботиться о чистоте конкурса: специалисты отфильтровали голоса, которые были внесены с частотой менее полминуты.

Дерзкие и необычные

Дипломами конкурса были отмечены: Владимир Золотов за проектирование бизнес-центра «Крылья», Кирилл Храбрых — за жилищный комплекс «Мичурин-парк», Екатерина Рейзбих — за проектирование центра здоровья и спорта RIVER, Евгений Башкиров — за проект жилищного комплекса «Собрание».

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова. Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова. Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

Специальный приз от компании «АКТО» получил Сергей Черепанов, архитектор сразу трех конкурсных объектов: ЖК «Столичный», «Маяковский» и «Ютссон». Он отправится в бизнес-тур в Екатеринбург за вдохновением.

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова. Ул. 1905 года , 25 — архитектор Сергей Черепанов. Зайкова Анна. Ул. Профинтерна , 28а — архитектор Сергей Черепанов. Зайкова Анна. Ул. Пролетарская , 151 — архитектор Сергей Черепанов Зайкова Анна.

Третье место и премию 100 тыс. рублей получил бийский архитектор Евгений Тоскин. Он спроектировал здание театра кукол «Сказка», которое уже можно назвать новым туристическим объектом и любимым местом юных горожан.

Второе место и премия 300 тыс. рублей у Александра Деринга и его архитектурной мастерской «Классика». Команда в короткие сроки спроектировала неомодернистский корпус алтайского филиала РАНХиГС.

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова. Ул. Партизанская , 187 — архитектор Александр Деринг. Зайкова Анна. Ул. Партизанская , 187 — архитектор Александр Деринг. Зайкова Анна.

Александр Деринг поблагодарил заказчика в лице директора филиала Игоря Панарина за свободу: «Мы должны были поразить его и сделать объект, который станет лучшим в городе. Это удивительно, на нашей практике таких счастливых случаев было немного».

А больше всего голосов барнаульцев и первый приз достались молодому архитектору Алексею Квасову, автору проекта ЖК «Лапландия». Он получил премию в 500 тыс. рублей.

Солнечная поляна , 81 — архитектор Алексей Квасов. Алексей Квасов. Солнечная поляна , 81 — архитектор Алексей Квасов. Алексей Квасов.

Интересно, что «Лапландия» — первый квартал, который разработал Квасов.

«Заказчик нам полностью доверял, было очень приятно работать, — говорит он. — Особенность микрорайона в том, что это панельное градостроение. Ранее в Барнауле оно воспринималось как не очень эстетичный эконом-вариант. Нам позволили потренироваться, применить новые приемы, чтобы изменить этот взгляд».

Круглый стол. Итоги конкурса «Барнаул-столица мира». Анна Зайкова.

Итоги народного конкурса подтвердили мнение профессиональных участников обсуждения. Когда заказчик прислушивается к архитектору и дает ему свободу творчества, тогда и появляются нестандартные объекты, которые действительно делают для барнаульцев их родной город «столицей мира».