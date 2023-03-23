Главные новости за день. Что произошло в Алтайском крае 23 марта

- 45 муниципалитетов Алтайского края получили новые автомобили для медиков. Всего 48 машин скорой помощи и 15 передвижных ФАПов — это самое масштабное поступление за последние годы.
- Жителя Петропавловского района приговорили к 6 годам лишения свободы за ДТП, в котором погибла его дочь. Авария случилась летом 2022 года. Мужчина находился за рулем в нетрезвом состоянии и не справился с управлением. В салоне находились пятеро детей. Девочка, которой не исполнилось и года, погибла.
- Жители домов на ул. Антона Петрова в Барнауле (так называемых «синих крыш») рассказали, что уже 15 лет борются с управляющей компанией. По их словам, лифты отключены, техничка уволена, мусор не вывозится, в стенах дыры, домофоны не работают, а в подъездах стали ночевать лица без определенного места жительства.
- Около 80 лошадей привезут из Москвы в Алтайский край — на время реконструкции столичного ипподрома. Наездники от этого не в восторге, но местные коневоды считают, что условия в Барнауле нисколько не хуже, чем в других городах.
- В Бийске семилетний мальчик провалился под лед на реке Бия. Ребенок гулял без присмотра родителей, вышел на тонкий лед, лед треснул и мальчик ушел в воду по пояс. Его спас проезжавший мимо мужчина.
- В Барнауле зарегистрировали первый в 2023 году укус клеща. Как сообщили в Роспотребнадзоре, клеща завезли из Республики Алтай, а «местные» еще никого укусить не успели.
- Обь в очередной раз возглавила рейтинг самых грязных рек в России. В ней почти вся таблица Менделеева: соединения меди, цинка и марганца, фенолы, нефтепродукты, аммонийный азот. При этом многие продолжают сливать отходы в воду.
- А реку Барнаулку в преддверии паводка очистили от мусора. Нависающие над рекой сухие ветки также обрезали. По словам специалистов, русло необходимо очищать, чтобы на реке не образовались заторы, а вода во время паводка проходила без препятствий.
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