Исторический забег, выгул собак и пробки на Чуйском тракте. Что произошло в Алтайском крае 3 мая

- Виктор Томенко утвердил новые требования для владельцев домашних животных. Теперь питомцев нельзя содержать и кормить в нежилых помещениях многоквартирных домов. Также хозяева обязаны пресекать агрессию животных и не допускать самовыгул. Есть и другие ограничения.
- В Барнауле впервые прошел исторический забег «Динамовская десятка». По проспекту Ленина пробежали более сотни человек, среди которых — сильнейшие бегуны края, марафонцы, мастера спорта. Смотрите, как это было.
- Бийск продолжает стоять в пробках: там ремонтируют сразу несколько улиц, а главное, Коммунальный мост. Общественники придумали, как решить проблему, но почти все их идеи не понравились властям.
- В Барнауле плантациями губят деревья и кустарники. Первые после нещадных обрезок умирают, вторые — просто зарастают мусором. О том, можно ли что-то с этим сделать, мы поговорили с ландшафтным архитектором Ириной Зубенко.
- Когда-то барнаульский «Юбилейный» был невероятным парком, чего в нем только не было: аттракционы, колесо обозрения, уточки, «Луна-парк» и даже самолет-кинотеатр. Почитайте его историю (которая, к счастью, продолжится).
- На Чуйском тракте перед селом Баюновские Ключи образовались километровые пробки. Дорожники ремонтируют мост через реку Лосиха.
- В мэрии Барнаула рассказали, как город будет праздновать День Победы. Всего запланировано 160 мероприятий, среди которых — парад на площади Советов и салют на площади Сахарова. Шествие «Бессмертного полка» отменили.
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