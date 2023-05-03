3 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Исторический забег, выгул собак и пробки на Чуйском тракте. Что произошло в Алтайском крае 3 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 3 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • Виктор Томенко утвердил новые требования для владельцев домашних животных. Теперь питомцев нельзя содержать и кормить в нежилых помещениях многоквартирных домов. Также хозяева обязаны пресекать агрессию животных и не допускать самовыгул. Есть и другие ограничения.
  • В Барнауле впервые прошел исторический забег «Динамовская десятка». По проспекту Ленина пробежали более сотни человек, среди которых — сильнейшие бегуны края, марафонцы, мастера спорта. Смотрите, как это было.
  • Бийск продолжает стоять в пробках: там ремонтируют сразу несколько улиц, а главное, Коммунальный мост. Общественники придумали, как решить проблему, но почти все их идеи не понравились властям.
  • В Барнауле плантациями губят деревья и кустарники. Первые после нещадных обрезок умирают, вторые — просто зарастают мусором. О том, можно ли что-то с этим сделать, мы поговорили с ландшафтным архитектором Ириной Зубенко.
  • Когда-то барнаульский «Юбилейный» был невероятным парком, чего в нем только не было: аттракционы, колесо обозрения, уточки, «Луна-парк» и даже самолет-кинотеатр. Почитайте его историю (которая, к счастью, продолжится).
  • На Чуйском тракте перед селом Баюновские Ключи образовались километровые пробки. Дорожники ремонтируют мост через реку Лосиха.
  • В мэрии Барнаула рассказали, как город будет праздновать День Победы. Всего запланировано 160 мероприятий, среди которых — парад на площади Советов и салют на площади Сахарова. Шествие «Бессмертного полка» отменили.
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость