Не стало художника, Бия резко поднялась, закрыли участок дороги. Что произошло на Алтае

Печальной вестью поделился арт-критик Вадим Климов на своей странице в соцсети — ночью скончался известный барнаульский художник Лека Чеканов. Он начинал творческий путь с создания в 1986 году художественного объединения «Тихая мансарда».

В апреле 1988 года участвовал в акции протеста — голодовке — против сноса дома архитектора Носовича. Художники голодали три недели. Кроме Чеканова, в ней участвовали художник Юрий Эсауленко, скульптор Александр Маркин — всех нет в живых. В местной прессе появились публикации в защиту памятника истории.

В результате власти заявили, что дом будет заново отстроен по фотографиям и обмерным чертежам. Дом Носовича теперь можно видеть по адресу: ул. Анатолия, 106 — Дом архитектора. И это единственный случай в Барнауле, когда перенос здания не исказил памятник архитектуры.

Но жизнь продолжается. И бурлит в прямом смысле — в почти на метр поднялась Бия за сутки в районе Бийска. Еще накануне песчаный пляж был открыт. А за ночь его накрыло резвой водой.

В Красногорском районе местная река Иша тоже не стоит на месте — бурные воды вылились на автодорогу. Из соображений безопасности для участников движения перекрыли участок трассы для всех видов транспорта — на 12-м километре автодороги Красногорское — Карагайка — Ивановка.

Между тем в Барнауле очень серьезно готовятся к народным гуляниям по случаю Первомая. Так, в праздничный день можно увидеть парад судов, вечерний фейерверк с баржи в акватории Оби. Любителей поздних салютов развезут по домам на общественном транспорте.

Внимание: многие улицы Барнаула перекроют 1 мая. Потому заранее планируйте маршруты.

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